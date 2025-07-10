Her alanda başarılı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olan Tanzanya’yı, Kıbrıs konusunda etkilemek amacıyla bu ülkeye giderek Dışişleri Bakanı Mahmud Sabit Kombo ile görüştü.

Kombos, toplantıya Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas adına katılırken, Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ise toplantının odağında AB ile Tanzanya arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesinin yer aldığını belirtti.

Bu arada Tanzanya Dışişleri Bakanlığı, Kombos'un ülkeye ziyaretinin "her iki taraftaki insanların kalkınmasını sağlamayı" amaçladığını söyledi.

Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS), AB'nin "Tanzanya'ya ilişkin temel hedeflerinin" Tanzanya'nın "siyasi ve sosyal demokrasisine" ve "ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına yönelik ulusal politikalarına" katkıda bulunmak olduğunu söylüyor .

Ayrıca, "Tanzanya'nın bölgesel ekonomik entegrasyon süreçlerine ve siyasi ve güvenlik girişimlerine katılımının devam etmesine" ve "bölgede barış ve demokrasinin pekiştirilmesine" katkıda bulunmak istediği belirtildi.

Tanzanya’nın kimliği

Tanzanya (İngilizce/Svahili: Tanzania), resmî adıyla Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Doğu Afrika'da bir ülkedir.

Nüfusu 2018 sayımı 56 milyon

Başkanlık sistemi: Samia Suluhu

Yüzölçümü: 947.303 km2

Fert başına düşen mlli gelir: 3 bin 574

