Umudu Avrupa

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis AB’yi Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil etme fikrini, Türkiye’deki başkanlık seçimine kadar olgunlaştırıp gerekli zemini hazırlamak için Türkiye ile iyi ilişkileri olan AB ülkeleri üzerinden yürütüyor.

Fileleftheros gazetesi “Kilit Ortaklar Üzerinden Hareket… Hristodulidis Zemin Hazırlığını Yoğunlaştırmak İstiyor… Brüksel’den Memnun Döndü” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetiminin 14 Mayıs’a kadar olan dönemi, seçimin hemen sonrasında inisiyatifler alınması için uygun zemini hazırlamak istediğini aktardı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis bu hedefini gerçekleştirmek için Almanya ve Hollanda gibi, Türkiye ile ilişkileri iyi olan “kilit ortaklardan” gelecek hareketlere yatırım yapıyor. Almanya ve Hollanda liderleriyle bu yöndeki ilk görüşmelerini yapan ve AB’yi nasıl müdahil etmeyi planladığını Brüksel’deki Avrupa Zirvesi’nde izah eden Hristodulidis muhataplarının olumlu yaklaşması nedeniyle Güney Kıbrıs’a memnun döndü.

Hristodulidis, Zirve’nin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada temas ettiği Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanları ve üye devlet liderleri ile 14 Mayıs’a kadarki süreyi, önerisinin olgunlaşması ve seçimin hemen ardından hayata geçirilmesi için değerlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi. Türkiye seçimlerine kadarki dönemde Almanya ve Hollanda liderleri tarafından temas ve hareketlerde bulunulması bekleniyor.

Açıklamasında, “olumlu ajanda yaratmak suretiyle tıkalı prosedürü açabilecek faaliyetlerin yol haritası” olduğunu söylediği gayriresmî belgesine de değinen Hristodulidis Avrupalı yetkililerle temaslarını bu belge temelinde gerçekleştirdiğini ancak belgeyi muhataplarına vermediğini kaydetti.

AB’nin müdahalesi

AB’nin BM’nin rolünün yerine geçmesini değil, BM’ye yardımcı rol oynamasını istediğini anlatan Hristodulidis BM çerçevesinin “istenilen hedef açısından bir güvenlik supabı sağladığını", AB’nin de çıkmazı kırabilecek alet çantası aracılığıyla destek işlevi göreceğini söyledi. Bunun, AB’den talep ettiği müdahiliyetin siyasi boyutu olduğunu, hemen ardından da müzakereler başlarsa, Crans Montana’da olduğu gibi teknokratik bölümünün yer alacağını anlattı.

Nikos Hristodulidis AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarına müdahil olmasına yardımcı olarak kullanılabilecek emsaller bulunduğunu söyledi, İngiltere’nin AB’den ayrılışının (Brexit ) müzakere aşamasında AB tarafından atama yapıldığı örneğini verdi, Komisyon tarafından uygulanan diğer emsaller de olduğunu belirtti.

Önerisinin Türkiye-AB ilişkileri ile bağlantısı olup olmadığı sorulan Hristodulidis “Kıbrıs müzakerelerinin başlamasıyla da müzakerelerin ilerlemesiyle de bağlantılı aşamalı bir prosedürdür” dedi, şu izahı yaptı: “Müzakerelerdeki ilerleme kalkınmayla ve AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de oluru ile katkı koyabileceği başka konulardaki olumlu gelişmelerle bağlantılı. Kesinlikle, Maraş konusu bu çerçevededir.”