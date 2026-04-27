İşbirliği şart oldu

Güney Kıbrıs’ta yayılan şap hastalığının önüne geçilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs’la iş birliği yapılması çerçevesinde Perşembe günü iki toplumlu teknik komitenin toplanmasının beklendiği bildirildi.

Politis gazetesi: “İki Toplum Tek Mücadele-Şap: Acil Önlem Gerekli-Kıbrıs Sorunu Neden Şap’ın İşine Yarıyor-Onlara Dana Satıyoruz Bize Araçlarla Ödeme Yapıyorlar” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, şap hastalığıyla mücadelede adadaki iki tarafın iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Gazete konuya ilişkin haberlerinde, “Hayvansal Konulardan Sorumlu İki Toplumlu Teknik Alt Komite’nin” ilk toplantısını 17 Mart tarihinde gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs Türk tarafının şap hastalığıyla mücadelede AB normlarının öngördüğü itlaf yoluna gitme konusunda olumsuz fikir beyan ettiğini iddia ederken, Kıbrıs Türk tarafının daha sonra fikir değiştirerek görüşünü 30 Nisan tarihli toplantıda açıklayacağını ilettiğini ileri sürdü.

KKTC ve Güney Kıbrıs’ın şap hastalığı konusunda ortak politika benimsemesinin, tarafların çeşitli siyasi amaç ve endişeleri sebebiyle zor göründüğünü ifade eden gazete, bir diğer haberinde ise, Yeşil Hat üzerinden hayvan kaçakçılığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Gazete, dini inançlardan ötürü dana eti tüketiminin KKTC’de yüksek olduğunu, bunun da Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye et kaçakçılığını arttırdığını belirtirken, bazı Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta ortak mandıra sahibi oldukları yönünde iddialarında da ortaya atıldığını aktardı.

Gazete ayrıca, 30 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek teknik komite toplantısında, Kıbrıs Türk tarafının şap hastalığı sebebiyle itlaf yapmayı kabul etmesinin “tam bir sürpriz olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Haravgi gazetesi ise, konuya ilişkin haberinde, şap sebebiyle itlaf edilen hayvanların toplam sayısına yer verdi.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta 470 bin küçük baş hayvanlardan 35 bin 600’ünün, 85 bin büyükbaş hayvandan 2 bin 200’ünün ve 300 bin domuzdan ise 24 bininin itlaf edilmesi bekleniyor.