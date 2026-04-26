Almanya’dan kiralandı

Rum Yönetimi’nin, Avrupa Birliği liderlerinin katıldığı gayriresmi zirve kapsamında yaptığı ulaşım harcamaları kamuoyunda tartışma yarattı.

Cyprus Mail’in haberine göre, hükümet zirve süresince liderlerin taşınması için Almanya’dan 10 günlük süreyle 12 adet zırhlı BMW 7 Serisi limuzin kiraladı. Bu kiralama için yaklaşık 140 bin Euro harcama yapıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu maliyetin günlük yaklaşık 14 bin Euro’ya, araç başına ise günlük ortalama bin 166 Euro’ya denk geldiği ifade edildi. Ayia Napa Marina ve Lefkoşa’daki Philoxenia Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen iki günlük zirve boyunca, devlet başkanları ve Avrupa Komisyonu’nun üst düzey yetkililerinin yüksek güvenlikli şekilde taşınmasının gerektiği kaydedildi.

Yetkililer, güvenlik gereklilikleri nedeniyle ihale şartnamelerinin gizli tutulduğunu ve kullanılan araçların yüksek koruma standartlarına sahip özel zırhlı limuzinler olduğunu açıkladı. Araçların kiralama süresi sona erdikten sonra Almanya’ya iade edileceği bildirildi.

Öte yandan, yılın başında açılan ayrı bir kamu ihalesi kapsamında Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığında kullanılmak üzere 60 adet BMW 5 Serisi aracın kiralandığı da hatırlatıldı. Yaklaşık bir milyon Euro değerindeki bu sözleşmenin yedi aylık süreyi kapsadığı ve araçların resmi heyetler ile idari personelin ulaşımında kullanılacağı belirtildi.

Benzer şekilde daha önceki AB dönem başkanlığı sürecinde de resmi ulaşım için çok sayıda BMW aracın kiralandığı, bu araçların bir kısmının daha sonra satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, AB başkanlığı ve zirve organizasyonuna ilişkin ulaşım ve lojistik giderlerinin büyük bölümünün Avrupa Birliği bütçesinden karşılandığını vurguladı.