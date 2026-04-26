‘Güçlü mesaj verildi’

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde iki gün süreyle gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin başarıyla sonuçlanması, Rum Yönetimini memnun etti. Rum hükümet yetkilileri, zirve sırasında Avrupa ve Ortadoğu konularında güçlü mesajların verildiğini savundu.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa’dan Güçlü Mesaj Gönderdiler- AB’nin Orta Doğu ve Körfezdeki Ortaklarla İşbirliğini Güçlendirmesi kararı alındı” başlıklı haberinde, toplantıya Ortadoğu ülkelerinden liderlerin de katıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ile Orta Doğu liderlerinin “Lefkoşa’dan güçlü bir ortak mesaj gönderdiğini” yazan gazete, Avrupa Konseyi gayri resmi toplantısı çerçevesinde yapılan görüşmenin ana mesajının Avrupa ile Orta Doğu ve Körfez’deki ortakları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Haberde Mısır, Lübnan, Suriye ve Ürdün liderleri yanı sıra Körfez İş birliği Konseyi genel sekreterinin zirvedeki varlığının, Orta Doğu ve Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri derinleştirmek için bir çerçeve arandığı zamana denk geldiğine işaret edildi.

Gazeteye göre, görüşmenin ardından konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis itidalli olmanın gerginliğin önüne geçmesi gerektiğini ve diplomasinin ön saflarda yer almaya devam etmesi gerektiğini belirterek, istikrarın yeniden sağlanması için diyaloğun tek yol olduğunu dile getirdi.

Gazeteye göre AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise konuşmasında, Orta Doğu’daki savaşın hali hazırda yıkıcı sonuçlarını gösterdiğini belirterek, AB’nin bölge ülkeleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Lübnan ve Suriye liderlerinin de söz aldıkları belirtildi.