Türk tarafını suçladı

Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Avrupa Parlamentosu’nun Karpaz bölgesinde eğitim gören Rum öğrencilerin durumuna ilişkin yayımladığı raporu değerlendirdi.

Alithia gazetesi; Mihailidu’nun, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Mihailidu, Eğitim Bakanlığı olarak, KKTC makamları tarafından hem kitaplar üzerinde kontrol uygulanmasına, hem de belirli kitapların ve öğretmenlerin ret edilmesine tanıklık ettiklerini savundu.

Avrupa Parlamentosu’nun, Dipkarpaz’da eğitim gören öğrencilerle ilgili raporunun çok önemli olduğunu söyleyen Mihailidu, yaklaşık iki yıl önce Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiğini, Rum AP üyelerinin desteğiyle konuyu ortaya koyduklarını belirtti.

Mihailidu, bu konunun Kıbrıs sorununun uzun yıllar boyunca görünmez kalmış bir yönü olduğunu da ileri sürdü.

Rum AP üyesi Lukas Furlas’ın raporun ileriye götürülmesi konusundaki girişimine değinen Mihailidu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, liderler görüşmesinde de bu konuyu gündeme getirdiğini belirtti.

"Rapor sonrasında tutum değişikliği bekliyor musunuz" şeklindeki bir soru üzerine Mihailidu, Avrupa’nın artık bu konuya ilgi duyduğunu gördüklerini, Avrupa Parlamentosu’nun bu konunun siyasi önemini artırdığını belirtti.