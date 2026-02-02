Çözüme kadar devam

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararı Rum Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Rum medyasında karar metninde yer alan uyarılar öne çıkarıldı, Pakistan ve Somali'nin Güvenlik Konseyi'ndeki tartışmalar sırasında sergiledikleri tavır yorumlandı.

Haravgi; karar metninde yer verilen mevcut fiili durumun sürdürülebilir olmadığı, siyasi an-laşma olmamasının gerilimleri yoğunlaştırdığı, iki toplum arasındaki yabancılaşmayı derinleştir-diği ve toprakla ilgili, uzlaşı perspektiflerini tamamen baltalayabilecek geri dönüşü olmayan değişiklik riski yarattığı uyarılarına vurgu yaptı.

Habere göre, metinde durağanlıktan, dolaylı olarak her iki taraf da sorumlu tutularak çözüm bulma sorumluluğunun Kıbrıslılara ait olduğu ve arzu edilen çözümün iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe sahip federasyon zeminine da-yanması gerektiği belirtildi.

Kıbrıs’taki tarafların BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi ile aktif iş birliği yapması gereğine işaret edilen metinde, özellikle iki toplum arasındaki sosyoekonomik uçurumun geniş-lemesinden ve bunun çözüm perspektifini daha da darbelemesinden duyulan endişenin altı çizil-di.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresini 31 Ocak 2027’ye kadar uzatan kararının benimsenmesinden memnuniyet belirtti. Güvenlik Konse-yi’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına destek verme-sini de kutladı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “işgal” diye nitelediği durum devam ettiği sürece Barış Gücü’nün Ada’da kalmasının “şart olduğu” öne sürüldü. Rum Yönetiminin, göre-vini etkin şekilde yerine getirebilmesi için Barış Gücü ile yapıcı şekilde iş birliğine devam ede-ceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026, 09:31