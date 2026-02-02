‘Engel olamayız’

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, kendisine yönelik bir soru üzerine, Kuzey Kıbrıs’tan mülk alımları konusuna açıklık getirdi. İsrail vatandaşlarının KKTC’den taşınmaz mal satın almamaları konusunda uyarıldıklarını, ancak bu yarıları dikkate almayıp kuzeyden mülk almaları halinde bunun İsrail’de suç teşkil etmediğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesinin doğal gaz ve kuzeydeki mülklerle ilgili sorularını yanıtlayan Anolik; KKTC’den taşınmaz alımının Güney Kıbrıs’ta suç olmasına karşın İsrail’de suç teşkil etmediğini belirterek, vatandaşlarını uyarmaktan başka bir şey yapamayacaklarını dile getirdi.

Anolik; Güneydeki cezaevinde bulunan iş insanı Simon Aykut’la ilgili bir soruyu yanıtlarken, kendisinin avukat olmadığını ancak Aykut’un cezasını, yargılandığı ülkede çekmesi gerektiğini vurguladı.

Röportajında Türk askerinin Gazze’de bulunmasını kabul etmediklerini ve bu konuda ABD’yle görüş ayrılığı yaşadıklarını ifade eden Anolik, Güney Kıbrıs’la ilişkilerde ise büyük ilerleme kaydettiklerini ve iki ülkenin birbirlerini anladıklarını kaydetti.

Gaz konusunda uzlaşı

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında, “Afrodit” ve “İsai” doğal gaz parsellerinin sınırları konusunda anlaşma sağlanacağını umut ettiğini açıkladı.

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, Güney Kıbrıs’ın “Afrodit” doğal gaz parseli ile İsrail’in “İsai” parseli arasındaki sınır konusunda uzlaşıya varılacağını umut ettiğini söyledi.

Anolik, taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve görev süresini tamamlayacağı Ağustos ayı öncesinde bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü belirtti.

