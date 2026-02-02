Tümünün değeri 6 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere ait mülklerin kullanımı konusunda yapılan yasal düzenleme-lerin ardından ilk açık artırmanın önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.

Politis gazetesi, kiralanacak Kıbrıs Türk taşınmazlarının “Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi’nin” internet sitesinde duyurulmaya başlanmasının ardından sürece şeffaflık kazandırıldığını belirten gazete, ticari değeri büyük Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin ise açık arttırma yönteminin uygu-lanacağını hatırlattı.

İlk açık arttırmanın 3 adet Kıbrıslı Türk taşınmazına ilişkin Şubat ayı içerisinde gerçekleştiril-mesinin beklendiğini de belirten gazete, ilk taşınmazın Limasol’un merkezinde, ikincisinin Ma-kenzie bölgesinde üçüncüsünün ise Lefkoşa Surlariçi’nde bulunduğunu aktardı.

Gazete, taşra bölgelerinde bulunan ve yazlık olarak kiralanan Kıbrıslı Türk taşınmazları için ise bu süreçlerin geçerli olmadığını, bu taşınmazların bakımsız kalmamaları adına yıllar önce kira-landıklarını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın yüzde 10’luk bir bölümünün Kıbrıs Türk taşınmazı olduğu ve 2018 yılı değerlendirmesine göre bu taşınmazların değerinin 6 milyar 100 milyon Euro olduğu iddia edilirken, toplam Kıbrıslı Türk taşınmazlarından yüzde 23’ünün ikametgah, yüzde 6’sının yazlık ev, yüzde 14’ünün ticari nitelikli bina, yüzde 43’ünün tarım arazisi ve yüzde 14’ünün de diğer açık alanlar olarak sıralandığı aktarıldı.

Gazete, şu anda 20 bin 93 kira sözleşmesinin bulunduğunu, bunların yüzde 86,5’inin Rum göçmenler, geri kalan yüzde 13,5’inin ise devlet kurumları, göçmen olmayanlar, örgütlerle imza-landığını vurguladı.

