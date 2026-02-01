Savunma Bakanlığı sözcüsü uyardı: Büyük yıkımlara neden olabilir

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Larnaka’daki Vuda atış alanında gerçekleştirdiği planlı tatbikat sırasında 13,6 kilo TNT tipi patlayıcının yerleştirilen noktalardan kaybolması güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü; çalınan patlayıcıların suç unsurlarının eline geçmesi halinde büyük yıkıma sebep olabileceğini söyledi.

Rum Milli Muhafız Ordusu ve Savunma Bakanlığı yetkililerini ağır itham altında bırakan bu olayın ciddi endişelere yol açtığını belirten AKEL Partisi “büyük miktarda patlayıcının kaybolmasının ciddi endişeler yarattığına” dikkat çekti. Açıklamada; çalınan patlayıcıların suçluların eline geçmiş olma ihtimalinin "son derece tehlikeli bir senaryo" oluşturduğu kaydedildi.

Panik havası

Alithia gazetesi; 29 Ocak Perşembe günü meydana gelen ve RMMO’yu alarma sokan olayın, saat 14.00 sıralarında, önceden belirlenmiş noktalara yerleştirilen patlayıcıların, uzaktan özel bir mekanizma ile patlatılması sonucu gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre güvenlik protokolü uyarınca patlama noktalarına bir saat sonra gidildi ve drone ile yapılan incelemede de bazı noktalarda patlamanın gerçekleşmediği, her biri 15 libre ağırlığında iki mekanizmanın (toplam 13,6 kilo) yerinde olmadığı tespit edildi.

Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hristos Pieris, patlayıcıların bırakıldıkları yerden çalındığı olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı. Pieris ortadan yok olan patlayıcıların suç unsurlarının eline geçmesi halinde büyük yıkımlara sebep olabilecek bir miktarda olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili RMMO Komutanlığı ve polisin soruşturma başlattığını kaydeden gazete, daha önce de birçok kez RMMO’dan patlayıcı ve silah çalındığı ve suç unsurları tarafından kullanıldığına dikkat çekti.

AKEL’den ciddi uyarı

Bu arada Rum Komünist AKEL partisi; tatbikat sırasında büyük miktarda patlayıcının kaybolmasının "ciddi endişeler" yarattığını belirterek, malzemenin çalınmış ve suçluların eline geçmiş olma ihtimalinin "son derece tehlikeli bir senaryo" oluşturduğu konusunda uyardı.

Parti, tatbikat sırasında uygulanan güvenlik önlemleri ve kontroller konusunda ciddi soruların ortaya çıktığını belirterek, "kamu güvenliği konularının cevapsız bırakılamayacağını" vurguladı.

Açıklamada, yetkililerin hem kayıp patlayıcıların yerini tespit etmek hem de bunların nasıl ortadan kaybolduğunu tam olarak açıklığa kavuşturmak için soruşturmaları hızlandırmaları çağrısında bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 03:16