Bölgede sirenler çaldı

Güney Kıbrıs’taki İngiliz Egemen Üssü Ağrotur’un insansız hava araçlarıyla hedef alınmasıyla panik yaşandı. Ağrotur üssüne önceki gece düzenlenen saldırının ardından dün öğle saatlerinde de iki İHA gönderildi. İHA saldırısı etkisiz hale getirilirken, sirenler yeniden çaldı ve savaş uçakları tekrar havalandı.

Üs personeline “sürekli güvenlik tehdidi” mesajı gönderildi hem askeri hem de sivil alanlarda tahliye sürecinin başlatıldı.

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, öğle saatlerinde Kıbrıs yönüne doğru gelen iki İHA’nın zamanında engellendiğini belirtti.

İngiliz hükümeti de İngiliz silahlı kuvvetlerinin Ağrotur üssünde insansız hava aracı saldırısına karşılık verdiğini duyurdu.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Airbus KC2 Voyager uçağı dün sabahının erken saatlerinde Güney Kıbrıs semalarında üç saat boyunca daireler çizerek uçtu.

Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Ağrotur’un ardından adadaki diğer İngiliz üslerinde de elzem olmayan sivil personelin tahliyesine karar verildi.

Limasol, Larnaka ve Baf başta olmak üzere İngiliz, Amerikan ve Yahudi hedefleri olabileceği değerlendirilen okul, sinagog ve diplomatik temsilciliklerde güvenlik önlemleri artırıldı. Silahlı polis devriyeleri başlatıldı.

Ulusal Konsey toplandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, saldırının ardından Ulusal Konsey’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hristodulidis, güvenlik makamlarının tam alarm durumunda olduğunu açıkladı ve Güney Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyonun parçası olma niyetinde olmadığını vurguladı.

Hristodulidis gelişmeler konusunda bütün Avrupalı ve diğer liderlerle temas halinde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyonun parçası olma niyetinde olmadığını kaydetti.

Aileler uyarıldı

Ağrotur üssü yakınlarındaki okullar, insansız hava aracı saldırısının ardından 'tedbir amaçlı' kapatıldı

İngiliz Ağrotur üssü sınırları içinde yer alan Trachoni, Episkopi, Akrotiri ve Asomatos köylerindeki okullar, Agrotur hava üssüne bir insansız hava aracıyla yapılan saldırının ardından "tedbir amaçlı" olarak kapatıldı.

Kıbrıs Haber Ajansı, Rum Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayanarak okulların kapatıldığını doğruladı ve çocukların yine de okullara gelmeleri durumunda ya güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin sağlanacağını ya da okul bahçesinde öğretmenlerin gözetimi altında kalacaklarını belirtti.

Bu arada Ağrotur üssü bölgesinde yaşayan 12 aile, Erimi'deki Agios Georgios manastırına nakledildi.

İlk saldırı gece yaşandı

Bu arada Ağrotur üssüne ilk saldırı önceki gece düzenlenmişti. İngiliz üsleri gece yarısından kısa bir süre önce "güvenlik tehdidi" ilan etmişti.

Saldırı, İngiliz Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, ABD'nin İngiliz askeri üslerini "İran füzelerini depolama alanlarında veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmek" amacıyla kullanmasına izin vereceğini açıklamasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Ağrotur üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Ağrotur'daki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı. Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de olayda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini doğruladı.