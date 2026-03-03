Savaş seferberliği

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın, ülke hava sahasının kapalı olması sebebiyle yurtdışında bulunan İsrailli doktor ve diğer sağlık çalışanlarının Güney Kıbrıs üzerinden deniz yoluyla ülkeye geri götürülmesi için olağanüstü operasyon başlattığı bildirildi.

Haravgi’nin bir İsrail gazetesine dayandırdığı haberine göre, İsrailli sağlık çalışanlarının ülkeye geri götürülmesi operasyonuna Güney Kıbrıs deniz koridoru ile katkı koyacak. Resmi verilere göre 500’ü İsrail sağlık sisteminin düzgün çalışması için çok gerekli olarak nitelendirilen yaklaşık bin 300 İsrailli sağlık çalışanı ülke dışında bulunuyor.

İsrail gazetesi Güney Kıbrıs’ın deniz koridorunu aktifleştirmekte olduğu ve 20 kişilik ilk sağlık çalışanı grubunun Güney Kıbrıs limanından konteyner gemisi ile ayrılması ve 8 saatte İsrail’e ulaşmasının beklendiği bilgisini verdi.

Habere göre İsrail Sağlık Bakanlığı, bu konteyner gemisi ile geri dönüş operasyonunu güvenlik durumunun değerlendirilmesi açısından “pilot” uygulama görüyor. Başarılı görülmesi halinde 70’den fazla sağlık personelinin aynı yolla ülkeye geri götürülmesi planlanıyor.