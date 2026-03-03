Tüm bilgiler cepte

Rum Sivil Savunma, İngiliz Ağrotur hava üssüne insansız hava aracıyla yapılan saldırının ardından, ihtiyaç duyulması halinde tahliye sığınaklarının bulunması ve kullanılması prosedürlerine ilişkin bir hatırlatma yayınladı.

Açıklamada, "Bölgedeki istikrarsız ve değişken durum nedeniyle, bu tür durumlarda etkilenen bölgelerde sirenlerin çalacağı ve radyo ve televizyon da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla halkın en yakın sığınağa gitmesi gerektiği konusunda kamuoyuna önceden bilgi verilmektedir" denildi.

Açıklamada, sığınakların sivil savunmanın 'SafeCY' mobil uygulaması aracılığıyla bulunabileceği veya alternatif olarak kişilerin 22 403451 veya 22 403452 numaralı telefonlardan sivil savunmaya ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada, "Yakınlarda sığınacak bir yer yoksa, halkın evlerinin veya iş yerlerinin içinde, örneğin yer altı otoparkları ve sağlam duvarlarla çevrili alanlarda güvenli bir yerde kalması önemle tavsiye edilir. İçeride kalmak, dışarıda kalmaktan daha iyidir" denildi. Bu konuda yapılan açıklamada, böyle bir acil durumda, yardıma ihtiyacı olanlara yol göstermek ve destek olmak üzere "eğitimli mahalle bekçilerinin" görevlendirileceği belirtildi.

Yakınlarda sığınak bulunmayan yerlerde bulunan kişilerin, evlerinde pencerelerden, kapılardan ve camlardan uzak alanlar bulup sığınmaları önemle tavsiye edilir. Ayrıca yanlarında taşınabilir bir radyo, el feneri ve su, kuru yiyecek ve ilk yardım çantası da dahil olmak üzere ilk yardım malzemeleri bulundurmaları önemle tavsiye edilir. Acil bir durumda, insanların yüzüstü yatmaları ve başlarını elleriyle örtmeleri önemle tavsiye edilir. Açık alanda bulunan ve sığınacak yer arama imkanı olmayan kişilerin ise tercihen bir çukur veya hendek içinde yere yatmaları önerilir.

Bundan sonra sakin kalmaları ve yetkililer tarafından verilen talimatlara uymaları istenmektedir. Sivil savunma sığınaklarını kullananların, en yakın sığınağı önceden belirlemeleri ve su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri, piller, radyo, ilaç, önemli belgeler, nakit para ve bebekleri varsa bebek maması gibi "temel eşyalar" içeren bir acil durum kiti hazırlamaları önemle tavsiye edilir. Mobil uygulamada kullanıcılar, en yakın sığınma evini bulmak için ya uygulamanın konumlarına erişmesine izin vererek en yakın sığınma evini gerçek zamanlı olarak görebilirler ya da bir adres girebilirler. Resmi yönergelere göre, alarm çalarsa, insanlar "ilgili makamların talimatlarını izleyerek en yakın sığınağa gitmelidir".