Yolcular beklemede

Melis GÜNEL

ABD ve İsrail’in İran’a ortak saldırılarından sonra bölgede gelişen durum nedeniyle dün Rum havalimanlarına yapılması planlanan 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

SigmaLive’in Larnaka ve Baf havalimanları işletmecisi “Hermes Airports” açıklamasına dayandırdığı habere göre; Larnaka havalimanında 21 iniş, 21 kalkış olmak üzere 42, Baf havalimanında da 9’u iniş 9’u kalkış olmak üzere toplam 18 uçuş iptal edildi.

British Airways şirketinin Londra-Larnaka seferlerinin yanı sıra Kıbrıs’a çok sayıda uçuş düzenlenen EasyJet şirketi de dünden itibaren Perşembe’ye kadar tüm seferleri iptal ettiğini duyurdu.

EasyJet’in Larnaka ve Baf’a günde en az 5 sefer düzenlediği bildirildi.

Bu arada dün iptal edilenler arasında Tus Airways, Aegean Airlines ve Sundor’un Tel Aviv uçuşları; Air Haifa’nın Hayfa seferi; Lufthansa’nın Münih uçuşları; Austrian Airlines’ın Viyana seferleri ile Cyprus Airways’in Tel Aviv, Dubai ve Beyrut uçuşları, British Airways’in Londra uçuşları; Emirates Air’in Malta uçuşu vardı.

