Polis baskın yaptı

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa bölgesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık bir kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, yaşları 23 ve 24 olan iki kişi tutuklandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; uyuşturucu madde bulundurma soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 23 yaşındaki zanlının ikametgahına operasyon düzenledi.

Lefkoşa’da bulunan evin bodrum katında gerçekleştirilen arama sırasında, 965 gram kenevir ile uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen iki adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında 23 ve 24 yaşındaki zanlılar tutuklanarak, soruşturma başlatıldı.

