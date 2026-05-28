‘Ulusal intihar olur’

Başpiskopos Yeorgios, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, iki bölgeli iki toplumlu federasyon ile iki devletli çözüm modellerine karşı çıktı. Yeorgios, söz konusu çözüm modellerinin “ulusal intihara yol açacağını” iddia etti.

Rum basınında yer alan haberlere göre Yeorgios, Sen Sinod Meclisi’nin yeni Baf Metropoliti’ni seçmesi nedeniyle yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesine de değindi. Açıklamasında Ada’nın geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Yeorgios, hedeflerinin “Kıbrıs’ın kurtarılması” olduğunu savundu.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, tüm Kıbrıslıların serbest dolaşım ve serbest yerleşim gibi Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu haklardan yararlanması gerektiğini ileri sürerek, mevcut çözüm modellerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Yeorgios açıklamasında, “İki bölgeli iki toplumlu federasyon veya iki devlet gibi modeller ulusal intihara yol açar” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm arayışlarının yeniden gündemde olduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti.