Çizmeyi aştılar

Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM üyeleri 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünü protesto etmek amacıyla Türkiye ve KKTC bayraklarını yaktı.

ELAM üyeleri, bayrakları ateşe verirken "İyice yak, ateşe ver, çıkacak külden duvara Enosis yaz" sloganları attı. Gösteride Yunan bayrakları taşınırken, görüntüler sosyal medyada "Paçavraları yakıyoruz" notuyla paylaşıldı.

Bayrak yakma eyleminden sonra ise Ledra Palace geçiş noktası yakınındaki yol üzerine büyük bir ELAM pankartı asıldı. Pankartın bir tarafında partinin kısaltması, diğer tarafında ise parti amblemiyle birlikte "Kıbrıs Yunan'dır" sloganı yer aldı.

Pankartın fotoğrafları Volt üyesi ve eski milletvekili adayı Efi Xanthou tarafından paylaşılırken, pankartın ilgili mevzuata uygun şekilde asılıp asılmadığı ve gerekli izinlerin alınıp alınmadığı yönünde tartışmalar başladı.

Edinilen bilgilere göre, ELAM'ın düzenlediği etkinliğin ardından pankart kaldırılmadı ve Ledra Palace bölgesi dışındaki yol üzerinde asılı bırakıldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos konuyla ilgili bilgilendirildi. Prountzos, olayın belediyenin yetki alanına girip girmediğinin incelendiğini açıkladı.