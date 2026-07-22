Ağustos sonunu önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis; Yunan Askeri Mezarlığında düzenlenen tören sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi. Hristodulidis, ağustos ayı sonu eylül başı genişletilimiş konferansın yapılmasının hedeflediğini, orda da müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulması için çaba göstereceklerini söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının, sürece müdahil olma konusunda hazır olduğuna dair BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bilgi verdiklerini ifade eden Hristodulidis, daha fazla gelişmenin ise Türkiye’nin tavrına bağlı olduğunu iddia etti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs’a yapacağı ziyaret ışığında gerek kendisinin gerekse BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi'nin temaslarının sürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği'nin güçlendirilmiş rolünden de söz eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ziyareti sırasında olumlu gelişmelerin yaşanması temennisinde de bulundu.

Ankara’dan farklı bir tutum bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Hristodulidis, tüm tarafların açıklamalarıyla değil faaliyetleriyle değerlendirileceğini savundu.

BM Genel Sekreteri'nin, TC Cumhurbaşkanı ve Türk hükümeti ile temasları çerçevesinde Mart 2026’dan itibaren önemli bir inisiyatif üstlendiğini savunan Hristodulidis, bu görüşmelerin somut hamleleri de beraberinde getirmesi beklentisini dile getirdi.

AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeyi, Kıbrıs sorunundaki olumlu gelişmelerle bağdaştıran Hristodulidis, herhangi bir sürecin, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede hareket etmesi, AB ilke, değerlerine ve hukukuna uyumlu olması gerektiğini belirtti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi'nin, Kıbrıs ziyareti öncesinde Türkiye’ye gidebileceğinden söz etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca AB Komisyonu, Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto’nun Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirmesini de ihtimal dışı bırakmadı.

