Dünyanın renkleri buluştu

Okulların tatil olması nedeniyle önce kar zevkini yaşamak için Trodos’a akın eden Kıbrıslı Türkler, dün de Limasol Karnavalı’na akın etti. Karnaval’ın ilk gününde Limasol sokakları renkli gösterilere sahne oldu.

Yoğun ilgi gören karnavalın ilk gününde özel olarak süslenen araçlarla düzenlenen korteje belediye başkanı ve meclis üyeleri de katıldı.

İlk gün etkinlikleri kapsamında katılımcılar gece geç saatlere kadar canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Karnaval çerçevesinde çocuklar da renkli kostümleriyle korteje katılarak sahil yolu boyunca yürüdü.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahil şeridi boyunca müzik ve dans eşliğinde kutlamalar yapıldı.

Kortejin önünde çocuk perküsyon grubu Batukinio yer aldı. Geçitte ayrıca Limasol Karnavalı’nın “Tutku ve Çılgınlık Kraliçesi” unvanlı karnaval kraliçesi korteje eşlik etti. Kıbrıs İzci Rehberleri majoret takımı ile Limasol Majoretleri de gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

Etkinlikler 22 Şubat’a kadar kent genelinde süren karnaval programı kapsamında devam edecek.