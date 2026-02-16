Kesin tavır

Kathimerini gazetesi, “KKTC’nin Yükseltilmesine AB’den Tamamen Hayır” başlıklı haberinde Avrupa İç Eylem Birimi’nin (AED), Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması çalışmalarında, AB üyesi ülkelere 15 Ocak tarihinde ilettiği belgeyi ifşa etti.

AED’nin belgesinin, Avrupa Birliği’nin KKTC’nin yükseltilmesi veya tanınması yönündeki eylemlere karşı olduğunu gösterdiğini yazan gazete bu belgenin Güney Kıbrıs’ın tezlerinin siyasi açıdan desteklendiğini de ortaya koyduğunu belirtti.

Habere göre belgede “Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’nin geçmişte, Türk Devletleri Örgütünde gözlemci statüsü elde etmeyi istediği, AB’nin ise gelecekte, benzer çabaların ortaya çıkması durumunda buna tepki göstereceğini ve göstermeye devam edeceği” ifade edildi.

AB’nin ve Orta Asya’daki ortaklarının, Nisan 2025’de Semerkant’ta tüm devletlerin, bölgesel ve uluslararası forumlar çerçevesinde toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulacağı ve bu ilkelere ters olan herhangi bir faaliyetten de uzak duracağı taahhüdünde bulunduğu belirtilen belgede Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin de yer aldığı kaydedildi.

İngilizce olan belgenin fotoğrafına da yer veren gazete AED’in Kıbrıs sorununda beşli konferansın toplanması, doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması ve AB’nin Kıbrıs sorununda oynayacağı role ilişkin umut ifadelerine yer verdiğini belirtti.

Habere göre AED belgede AB’nin kapalı Maraş bölgesiyle ilgili bilindik görüşlerini yineledi ve Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

