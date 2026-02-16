Halk bir kez daha  hayal kırıklığına uğramamalı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs'ta liderlerin fikirlerinin olgunlaşması ve kendi iç süreçlerinin gelişmesi için zamana ihtiyacı olduğunu ancak “küçük ortak kararlar” için görüşmeye devam etmesi ve Temmuz ayında daha resmi bir müzakere sürecini en iyi şekilde yeniden başlatma yöntemlerini araştırması gerektiğini belirtti. Maria Angela Holguin, "Yarım yüzyıldan fazla süren, birçok başarısız müzakere girişimi ve uzlaşmayla dolu bir çatışmada, liderler toplumlarını yeni hayal kırıklıklarına maruz bırakmamaya dikkat etmelidir; aksi takdirde daha uzun yıllar sürecek bir eylemsizlik dönemi yaşanabilir" uyarısında da bulundu.

Müzakere sürecini değerlendirdi

Holguin, “Zorluk: Liderler arasındaki diyalog yoluyla ortak bir zemin oluşturma” başlığıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi.

Yaklaşık bir yıl önce, Mart 2025'te Cenevre'de yapılan görüşmede her iki tarafın da BM Genel Sekreteri'ne güven artırıcı önlemlere bağlı kalacaklarını söylediğini ancak bu konuda henüz önemli bir ilerleme olmadığını söyledi.

Holguin, 17 Ocak 2026'daki son görüşmede de, somut sonuçlar beklemeden ancak orta vadede müzakerelerin başlaması için açılması gereken yolları keşfetmek amacıyla Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderlerini doğrudan bir görüşme için bir araya getirdiğini kaydetti.

Holguin, bu görüşme sırasında birbirlerini dinleyen Hristodulidis ve Erhürman'ın ne umduklarını ve somut müzakerelere giden yolu nasıl gördüklerini açıkladıklarını belirtti.

Maria Angela Holguin, 2026 yılının yoğun bir hareketlilikle başladığına dikkat çekerek, bir tarafın AB Dönem Başkanlığı ve genel seçimlere, diğer tarafın ise liderliğinin pekişmesi ve yerleşmesine odaklanacağına işaret etti.

Farklı bir vizyona sahip yeni bir lider

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlenen GKRY’nin Mayıs ayında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerine odaklanacağından bunun siyasi atmosferde önemli değişiklikler yapılmasını önleyebileceğini kaydeden Holguin, Kuzey Kıbrıs’ta farklı bir vizyona sahip yeni bir liderin göreve gelmesinden dolayı hem iç, hem dış konuların koordinasyonu, pozisyonlar ve önceliklerin belirlenmesi gerekliliği nedeniyle önümüzdeki ayları çok büyük beklentilerin oluşmayacağı bir dönem hâline getirebileceğini aktardı.

Liderlerin zamana ihtiyacı var

Maria Angela Holguin liderlerin fikirlerinin olgunlaşması ve kendi iç süreçlerinin gelişmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Holguin, liderlerin, “küçük ortak kararlar” için görüşmeye devam etmesi ve temmuz ayında daha resmi bir müzakere sürecini en iyi şekilde yeniden başlatma yöntemlerini araştırması gerektiğini ifade etti.

