Halk bir kez daha  hayal kırıklığına uğramamalı

Güneydeki seçimler nedeniyle Temmuz ayına kadar Kıbrıs’ta bir ilerleme beklemeyen Holguin liderleri uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs'ta liderlerin fikirlerinin olgunlaşması ve kendi iç süreçlerinin gelişmesi için zamana ihtiyacı olduğunu ancak “küçük ortak kararlar” için görüşmeye devam etmesi ve Temmuz ayında daha resmi bir müzakere sürecini en iyi şekilde yeniden başlatma yöntemlerini araştırması gerektiğini belirtti. Maria Angela Holguin, "Yarım yüzyıldan fazla süren, birçok başarısız müzakere girişimi ve uzlaşmayla dolu bir çatışmada, liderler toplumlarını yeni hayal kırıklıklarına maruz bırakmamaya dikkat etmelidir; aksi takdirde daha uzun yıllar sürecek bir eylemsizlik dönemi yaşanabilir" uyarısında da bulundu.

Müzakere sürecini değerlendirdi

Holguin, “Zorluk: Liderler arasındaki diyalog yoluyla ortak bir zemin oluşturma” başlığıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi.
Yaklaşık bir yıl önce, Mart 2025'te Cenevre'de yapılan görüşmede her iki tarafın da BM Genel Sekreteri'ne güven artırıcı önlemlere bağlı kalacaklarını söylediğini ancak bu konuda henüz önemli bir ilerleme olmadığını söyledi.
Holguin, 17 Ocak 2026'daki son görüşmede de, somut sonuçlar beklemeden ancak orta vadede müzakerelerin başlaması için açılması gereken yolları keşfetmek amacıyla Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderlerini doğrudan bir görüşme için bir araya getirdiğini kaydetti.
Holguin, bu görüşme sırasında birbirlerini dinleyen Hristodulidis ve Erhürman'ın ne umduklarını ve somut müzakerelere giden yolu nasıl gördüklerini açıkladıklarını belirtti. 
Maria Angela Holguin, 2026 yılının yoğun bir hareketlilikle başladığına dikkat çekerek, bir tarafın AB Dönem Başkanlığı ve genel seçimlere, diğer tarafın ise liderliğinin pekişmesi ve yerleşmesine odaklanacağına işaret etti.

Farklı bir vizyona sahip yeni bir lider
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlenen GKRY’nin Mayıs ayında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerine odaklanacağından bunun siyasi atmosferde önemli değişiklikler yapılmasını önleyebileceğini kaydeden Holguin, Kuzey Kıbrıs’ta farklı bir vizyona sahip yeni bir liderin göreve gelmesinden dolayı hem iç, hem dış konuların koordinasyonu, pozisyonlar ve önceliklerin belirlenmesi gerekliliği nedeniyle önümüzdeki ayları çok büyük beklentilerin oluşmayacağı bir dönem hâline getirebileceğini aktardı.

Liderlerin zamana ihtiyacı var
Maria Angela Holguin liderlerin fikirlerinin olgunlaşması ve kendi iç süreçlerinin gelişmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Holguin, liderlerin, “küçük ortak kararlar” için görüşmeye devam etmesi ve temmuz ayında daha resmi bir müzakere sürecini en iyi şekilde yeniden başlatma yöntemlerini araştırması gerektiğini ifade etti.
 

Rıza Murat
Rıza Murat - 5 saat Önce

Görünüyor ki Çözüm için seçtiğimiz Liderimiz ile de Çözüm Rafa kalkmıştır ? Bu nedenle KKTCnin Fakirleşip Yoksullaşmasına ve Sahtekarlık Yolsuzluk Usulsüzlükler ile Çevre Kirliliğine devam !

Doğru Söz
Doğru Söz @Rıza Murat - 3 saat Önce

Çözüm için seçtik. Satsın diye değil. Niyet kimde yok Metehan sınır kapısındaki yaklaşımlardan belli. Sn. Erhürmen'e güvenimiz ve kredimiz sonsuz.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

İlerleme mi? Barış mı? Metahanda bile gıcıklık yapan Rumlarla mı? Bahisciler Kıbrısta anlaşma olacakmıya niye mi bahis oynatmaz? Çünkü tek olasılıklı. Bırakın barış olmasını, rumda o niyet bile yok. Tıpkı KaKaTC sağındakı gibi o niyet yok. Ha ben da Rum olsam asla istemem. Medeniyette aramızdaki makas her gün açılıyor. Ben bile Türkle yaşamak istemem. Elin Rumuna bile Türkle yaşamayı zul sayarım.

Öz
Öz @Doğru Söz - 39 saniye Önce

Bizde niyet var da, halkta var. Garantörümüzde var mı? RTE da var mı?Hele Bahçelide var mı? Erhürman garantörümüze rağmen işi çözebilme iradesine sahip değil. Oysa halk, özlem duyduğu barış için 1960 anlaşmasına dönmeye bile razı

Öz
Öz - 42 dakika Önce

Bir umut daha söndü. Demek ki BM iki tarafta da çözüm yönünde bir irade göremiyor.Normalde kapı açma diye bir sorun olmaması gerekirken ve vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda Türk Rum ayırmadan nerede ihtiyaç varsa günlük işler gibi buralarda ama mama demeden kapı açılması lazım gelirken, bunu beceremeyenler nasıl bir devlet çatısı altında yaşayabilirler? BM bu devlette siz yaşayacaksınız.Aranızda nasıl yapacak konusunda anlaşın bana öyle gelin diyor. Bu kadar işimin arasında,Toplantı düzenleyip incir çekirdeğini doldurmayan işler için çekişmenizi çekemem dedi,Aklınızı başınıza toplayın çözün istiyorsanız aranızda anlaşın temmuzda da bana gelin bu işi bitirelim diyor

