banner564

30 milyonluk yatırım

Baf’taki hava üssünü AB ve NATO üyelerinin yanı sıra İsrail’in kullanabileceği açıklandı

30 milyonluk yatırım

   Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü"nün, NATO,ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra İsrail kuvvetlerinin kullanabileceği belirtildi.

  Haberi “Baf’ta Müttefik Üssü… ABD NATO Ülkeleri ve İsrail’in Mührüyle” başlığıyla manşetten veren haftalık Simerini gazetesi, Rum yönetimiyle anlaşma imzalayan ABD'nin üssü geliştirme teklifleri olduğunu yazdı.
   Üssü geliştirme maliyetinin neredeyse 30 milyon euroya ulaşacağını belirten gazete, yapılan anlaşma gereği üssün RMMO’nun komutasında kalacağını, ancak operasyonel açıdan ABD’yi doğrudan ilgilendiren durumlarda eylemlerin koordinasyonunun bu ülkenin yetkisinde olacağını vurguladı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Limana gidemedi
Limana gidemedi
  1. KIBRIS

banner471

banner474