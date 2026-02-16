‘Yazılı teyit aldık’

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fitiris, Kuzey Kıbrıs’ta kalan Rum mallarını “gasp” suçlamasıyla mahkum edilen Simon Aykut’un cezasının geri kalanını çekmek üzere İsrail'e iadesi için “cezasını çekeceğine dair yazılı teyit" aldıklarını söyledi.

Haftalık Kathimerini gazetesine konuşan Fitiris, Aykut’un, Güney Kıbrıs ve İsrail’in de taraf olduğu “mahkumların cezalarını çekmek üzere kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çok taraflı uluslararası anlaşma” tahtında İsrail’e gönderileceğini belirtti.

Fitiris, prosedürün onaylanmasındaki kritik unsurun, kabul edecek devletin, mahkumun cezasını Rum mahkemesinin verdiği şekil ve sürede çekeceğini tam olarak kabul etmesi olduğunu belirtti. “İsrail, cezayı bütünüyle kabul ettiği için başvuruyu kabul etmek zorundaydık” diyen Fitiris, İsrail’den Simon Aykut’un cezasının geriye kalanını çekeceğine dair yazılı teyit aldıkları bilgisini de verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026, 10:00