Duygulu anlar yaşandı

Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan Güney Kıbrıs vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında biri charter, dördü ticari olmak üzere toplam 5 uçuş düzenlendi. Bu uçuşlarla 213 kişi güvenli şekilde adaya getirildi.

Dubai'den Güney Kıbrıs vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağı dün akşam Larnaka'ya ulaştı. Uçakta bulunan 182 yolcu, sevdiklerine sarılarak gözyaşı döktü. Diğer 4 uçuşla da geriye kalan yolcular adaya getirildi.

Yolcular, "dehşete kapıldıklarını" söyledi.

Cyprus Airways'in CYP107 sefer sayılı uçağı, Dubai Uluslararası Havaalanı'ndan saat 14.00’te kalktı ve on dakika gecikmeyle saat 18.45’te Larnaka'ya vardı.

Ülkesine geri dönen Constantina Theodorou, "Dubai'de tatildeydik, savaş Cumartesi günü başladı ve hepimiz çok korktuk" dedi.

Yolculardan Savvas Kyriacou, "Daha önce hiç yaşamadığımız anlar yaşadık, biraz panik oldu ama neyse ki büyükelçilik ve Kıbrıs hükümeti hemen müdahale etti" dedi.

Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kıbrıslıları geri getirmek için kısıtlı bir zaman dilimi içinde hareket ediyoruz" dedi.

Letymbiotis, "Vatandaşlarımızın korunması ve güvenli bir şekilde geri dönüşü mutlak önceliğimizdir," diyerek operasyonların BAE'deki hava sahası kontrolünden sorumlu ulusal makamın yönergelerine uygun olarak ve bölgesel makamlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, AB'deki mevkidaşlarına Kıbrıslıların güvenli bir şekilde geri dönüşünün hükümetin öncelikli endişesi olmaya devam ettiğini söyledi.

Hükümet yetkilileri, Kıbrıs'ın tamamen faal durumda olduğunu ve yardıma hazır olduğunu, yardım taleplerini sorumluluk ve olumlu bir yaklaşımla incelemeye devam ettiğini belirtti.

