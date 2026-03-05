Şartlar değişti

Hem İngiliz hem de Güney Kıbrıs vatandaşı olanları etkileyen önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2026 tarihinden itibaren, hem İngiliz hem de Kıbrıs vatandaşlığına sahip olan kişiler Birleşik Krallık'a yalnızca İngiliz pasaportlarıyla giriş yapmak zorundadır. Bu güncelleme, Birleşik Krallık yetkilileri tarafından yayınlanan ve Londra'daki Kıbrıs Yüksek Komiserliği tarafından kamuoyuna duyurulan yeni yönergelerin ardından geldi.

Neler Değişti?

Birleşik Krallık'ın güncellenmiş sınır giriş kurallarına göre, çifte vatandaşların artık Birleşik Krallık dışı pasaportlarıyla ülkeye giriş yapmalarına izin verilmiyor. Geçerli bir Güney Kıbrıs pasaportuna sahip olsalar bile, sınırda geçerli bir İngiliz pasaportu göstermedikleri takdirde girişlerine izin verilmeyebilir.

Bu değişiklik, artık Birleşik Krallık'a vizesiz giriş yapan tüm uyruklar için geçerli olan Elektronik Seyahat İzni (ETA) sisteminin uygulamaya konulmasıyla yakından bağlantılıdır. Kıbrıs vatandaşları normalde ETA kapsamına girerken, İngiliz vatandaşları muaf tutulmaktadır. Bu nedenle Birleşik Krallık hükümeti, çifte vatandaşların AB vatandaşı olarak değil, İngiliz vatandaşı olarak giriş yapmaları gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur.

Seyahat Edenler İçin Pratik Sonuçlar

Hem İngiliz hem de Güney Kıbrıs vatandaşı olanlar aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

• Artık, yolcunun Kıbrıs pasaportuna sahip olup olmamasına bakılmaksızın, ülkeye giriş için İngiliz pasaportu zorunludur.

• Sadece Kıbrıs pasaportuyla seyahat etmek, havayolları tarafından uçağa binmenize izin verilmemesine veya İngiltere'ye varışta ülkeye girişinizin reddedilmesine yol açabilir.

• Bu şart, hava, deniz ve kara yoluyla yapılan tüm seyahat türleri için geçerlidir.

• Bu kural, İngiliz vatandaşlarının ikamet hakkını veya göçmenlik statüsünü etkilemez; sadece giriş için kullanılan belgeyle ilgilidir.

İkamet Hakkına İlişkin Alternatif Kanıt: Mülkiyet Belgesi

Birleşik Krallık, ikamet hakkını kanıtlamak için İngiliz pasaportuna alternatif olarak yalnızca bir belgeyi tanır: İkamet Hakkı Belgesi. Bu belge yabancı pasaporta eklenir ve sahibinin Birleşik Krallık'ta sınırsız yaşama ve çalışma hakkına sahip olduğunu teyit eder. Önemli olarak, İkamet Hakkı Belgesi ile seyahat eden kişilerin Elektronik Seyahat İzni’ne (ETA) ihtiyacı yoktur .