Bağlantılar güçlü

Güney Kıbrıs’taki otel sektörü, İran’la yaşanan çatışmaya bağlı son güvenlik olaylarına rağmen istikrarlı rezervasyonlarını koruyor.

Rum Otelciler Derneği Başkanı Thanos Michaelides, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada, sektörün gelişmeleri yakından takip ettiğini ancak şu ana kadar uluslararası veya yerel yolculardan kaynaklanan herhangi bir aksama gözlemlenmediğini belirtti.

Michaelides, “Şu aşamada herhangi bir iptal veya panik belirtisi yok. Güney Kıbrıs, bölge zor dönemlerden geçerken bile dirençli bir destinasyon olduğunu birçok kez kanıtlamıştır” dedi.

Michaelides ayrıca otellerin turizm yetkilileri ve ilgili devlet kurumlarıyla sürekli koordinasyon halinde olduğunu, açık iletişim ve hazırlığın ziyaretçiler ve yurtdışındaki ortaklar arasında güveni korumanın anahtarı olduğunu vurguladı.

“Durum sakin ve profesyonel bir şekilde yönetiliyor. Şimdilik operasyonlar normal şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı. Michaelides “Kıbrıs, tarihsel olarak dayanıklı ve güvenli bir destinasyon olduğunu kanıtlamış, turizm sektörü sürekli olarak dış şoklara karşı direnç göstermiştir” dedi.

Profesör farklı düşünüyor

Kıbrıs Üniversitesi’nden Profesör Marios Zachariades ise Güney Kıbrıs’ın kendisi hedef olmasa bile uzun süreli istikrarsızlığın turistler ve yatırımcılar üzerindeki havayı etkileyebileceğini söyledi. Zachariades, “Güney Kıbrıs, çatışmaların yaşandığı daha geniş bölgeye yeterince yakın olduğu için endişe yaratıyor. Bu durum, ancak çatışma kısa sürede sona ererse dağılacak bir belirsizlik bulutu yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Profesör Zachariades ayrıca, RAF Ağrotur da dahil olmak üzere İngiliz üslerine yapılan saldırılarla ilgili uluslararası haberlerin kısa vadede rezervasyonlara etkisi olabileceğini söyledi. Zachariades “Durum hızla yatışırsa, talep yeniden toparlanabilir. Kıbrıs, bölgedeki diğer destinasyonlara kıyasla hâlâ nispeten güvenli bir yer sunuyor” dedi.

Turizm sektörü büyük öneme sahip

Turizm sektörü, Güney Kıbrıs ekonomisi için büyük öneme sahip. 2025’te rekor bir yıl geçiren sektör, Kıbrıs’ın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturuyor.

Geçen yıl gelen turist sayısı 4,5 milyonu aşarken, gelirler de salgın sonrası güçlü toparlanmayı yansıtarak rekor seviye olan 3,69 milyar avroya ulaştı.

