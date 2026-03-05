Drone yasaklandı

Güney Kıbrıs, Lübnan yönünden Ada’ya doğru ilerleyen “şüpheli bir nesne” saptanması üzerine alarma geçti. Alarm durumunun ilan edilmesinin ardından, keşif ve önleme maksadıyla Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünden 2 Yunan F-16 savaş uçağı havalandı. Yapılan araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadı ve uçaklar üsse geri döndü. Bu gelişmenin ardından sivil şahısların drone kullanmasının yasaklanacağı belirtildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rum Milli Güvenlik Kurulu’nun öğle saatlerinde başlayan olağanüstü toplantısı sonrasında basın brifingi verdi.

Letymbiotis, “Şüpheli nesneye dair işaretler alındığını, ardından gerekli protokollerin hayata geçirildiğini” belirtti.

Letymbiotis, alarm verilerek acil kaldırılan Yunan F-16’larının araştırma yaptığını ancak herhangi bir şey tespit etmediğini ve üsse geri döndüğünü ifade etti.

Ayrıca Letymbiotis, sivil şahısların “drone” (insansız hava aracı / İHA) kullanmasının yasaklanacağını ve çıkarılacak emirname ile İHA’ların yalnızca devlet birimleri tarafından kullanılabileceğini duyurdu.