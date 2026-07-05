İki kişi aranıyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs genelinde 19 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 60 kilo haşhaş ele geçirilirken, tamamı Hindistan vatandaşı 22 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını yazdı.

Gazete, soruşturma kapsamında, uyuşturucunun Avusturya'dan kargo paketleriyle gönderildiğinin ve siparişlerin, başka bir Avusturya merkezli şirket üzerinden verildiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Haberde Rum makamlarının şirketle temasa geçerek ülke mevzuatı hakkında bilgi vermesinin ardından, şirketin Güney Kıbrıs'a sevkiyatları durdurma kararı aldığı da belirtildi.

Rum Narkotik Polisi Şube Müdürü Hristos Andreu’nun, son 10 gün içinde yapılması söz konusu olan yeni sevkiyatların engellendiğini açıkladığını yazan gazete, şu ana kadar ele geçirilen 60 kilo haşhaşla ilgili 17 davanın ağır ceza mahkemelerine sevk edildiğini ve bu kapsamda, bazı şüphelilerin de son 3 ay içerisinde Güney Kıbrıs’a posta yoluyla gönderilen 400 kilo haşhaşla ilgili suçlamalarla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi de, polisin önceki gün Larnaka’da gerçekleştirdiği operasyonda, 28 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 20 gram hintkeneviri, 30 gram hintkeneviri reçinesi, içerisinde sıvı formda uyuşturucu bulunan 25 ampul, bir miktar sıkıştırılmış formda uyuşturucu, hassas terazi ve 19 bin 960 euro nakit para ele geçirdiğini yazdı. Gazete Limasol’daki operasyonda ise 22 ve 28 yaşındaki iki kişinin tasarrufunda 23 gram kokain, 140 gram hintkeneviri ve 3 bin 920 euro para ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, söz konusu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.