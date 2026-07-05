Yeni planı açıkladı

Rum Başpiskoposu Yeorgios, nüfusun artması için doğum yapanlara para dağıtacak

Yeni planı açıkladı

   Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu'nun, düşük gelirli ailelere yönelik doğurganlığı destek planı başlattığı ve bu planın kamuoyundan büyük ilgi gördüğü bildirildi.

   Fileleftheros gazetesi, geçen kasım ayında başlatılan plan kapsamında, çocukların vaftiz, okula başlama, Noel gibi önemli dönemlerinde ailelere maddi yardım sağlandığını yazdı. Haberde Başpiskopos Yeorgios’un öncülüğünde yürütülen projede, çocuk başına bin 500 Euro vaftiz desteği, biner Euro ilkokul, ortaokul ve liseye başlama desteği,  her Noel ve paskalya  yortusu öncesinde de 100 Euro yardım verileceği belirtildi.
   Gazete, yardımların, çocuk 18 yaşına gelene kadar devam etmesinin planlandığını ve Başpiskoposluğun bu uygulamayla, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek olmayı ve doğum oranını artırmayı amaçladığını belirtti.
  Yetkililerin, programa yoğun başvuru olduğunu ve özellikle büyük ailelerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden gazete, başvuruların dijital platform üzerinden alındığını, gerekli belgelerin incelenmesinin ardından uygun bulunan ailelere ödemelerin yapılacağını yazdı.
   Gazete, planın 1 Kasım 2025’ten itibaren doğan ve doğacak olan çocukları kapsadığını ve çocuk sahibi ailelerin ekonomik yükünü hafifletmesi ile toplumda sosyal dayanışmayı güçlendirmesinin hedeflendiğini belirtti. 

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YORUMLAR
KKTC
KKTC - 1 saat Önce

zili gurti cikarasin insAllah. katil pezevenk.

Atlantik
Atlantik - 8 saniye Önce

KKTCdeki İmamlar Hocalar da Doğan Çocuklarımıza 500 Euro verecekler mi acaba ?

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