Beklenti yüksek

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, amaçlarının Kıbrıs sorununa ilişkin çoklu konferansın bu yaz toplanması olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi; Letimbiotis’in, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasına yer verdi.

Maria Angela Holguin’in, Genel Sekreter tarafından yürütülen çalışmada Avrupa Birliği’nin oynayabileceği rolü kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Letimbiotis, bu açıklamanın Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasındaki görüşmeden bir gün sonra yapıldığı dikkate alındığında önemli olduğunu vurguladı.

Holguin’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunund ilerleme kaydedilmesi yönündeki çabaya bağlı kaldığını dile getirdiğini belirten Letimbiotis, Kıbrıs Rum tarafının, tüm taraflarla, BM ve AB’yle sürekli istişare halinde olduğunu ifade etti.

Letimbiotis gelecek hafta Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanlarının da katılacağı NATO zirvesinin yapılacağına da dikkati çekti.

Değişmeyen amaçlarının, mümkün olduğu şekilde gayriresmi çoklu konferansın bu yaz toplanması olduğunu ifade eden Letimbiotis, Holguin’in Kıbrıs’a yaptığı son ziyarette de bunu dile getirdiğini söyledi.

Bu gayriresmi konferansın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının açıklanması hedefine sahip olması gerektiğini yineleyen Letimbiotis, Kıbrıs sorununun özünün ele alınacağı bir konferans istediklerini belirtti.