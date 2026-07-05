AB’nin rolüne dikkat çekti

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu, partisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in adanın yeniden birleşmesine yönelik her samimi girişimine destek vereceğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre; Glafkos Kliridis Enstitüsü'nün etkinliğinde konuşan Dimitriu, bölgedeki jeopolitik gelişmeler, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir bölgesel aktör, NATO müttefiki, göç yönetiminde AB'nin temel ortaklarından biri ve enerji ile ulaştırma alanlarında stratejik bir merkez olduğunu belirten Dimitriu, buna karşın AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin koşulsuz ilerlememesi gerektiğini savundu.

Dimitriu, AB-Türkiye ilişkilerinde kaydedilecek ilerlemenin, Türkiye'nin AB'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, uluslararası hukuka ve üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermesiyle bağlantılı olması gerektiğini ifade etti. İlişkilerdeki her olumlu gelişmenin, Kıbrıs konusunda somut ilerlemeyle desteklenmesi gerektiğini dile getiren Dimitriu, geriye doğru gidişlerin ise aleyhte sonuçlar doğurması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının yüzde 37'sini işgal altında tuttuğunu”, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanımadığını ve iki devletli çözümü savunduğunu öne süren Dimitriu, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda benimsediği ilkeleri, Kıbrıs konusunda da aynı kararlılıkla uygulaması gerektiğini ifade etti.

DİSİ'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik çabalarını desteklediğini belirten Dimitriu, çözüm sürecinin BM Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası hukuk ve AB ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

