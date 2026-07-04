Aileleri endişeli

Güney Kıbrıs'ta polis, evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen yaşları küçük 4 kız çocuğunun bulunabilmesi için kamuoyundan yardım istedi.

Polisin açıklamasına göre, Filistin uyruklu Sarra Esaifan (17) ile 14 yaşındaki kız kardeşi Kawtar Esaifan, 30 Haziran tarihinde Lefkoşa'nın Aglantzia bölgesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı.

Sarra Esaifan'ın 1,62 metre boyunda, orta yapılı ve siyah saçlı olduğu belirtildi. Evden ayrıldığı sırada diz hizasında mavi Bermuda şort, gri tişört, siyah hırka ve siyah-beyaz spor ayakkabı giydiği kaydedildi.

Kawtar Esaifan'ın ise yaklaşık 1,60 metre boyunda, orta yapılı ve orta uzunlukta siyah saçlı olduğu, kaybolduğu sırada diz hizasında mavi Bermuda şort, gri tişört ve beyaz spor ayakkabı giydiği bildirildi.

Öte yandan, Filistin uyruklu Ahlam Esifan (15), 30 Haziran tarihinde Gazimağusa bölgesindeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yaklaşık 1,60 metre boyunda olduğu belirtilen Ahlam Esifan'ın koyu tenli, kahverengi gözlü ve uzun, kıvırcık kahverengi saçlı olduğu ifade edildi.

Romanya uyruklu Alina Vaduva (15), 1 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'nın Engomi bölgesindeki ikametinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Polis, Alina Vaduva'nın da bulunabilmesi için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, kayıp kız çocuklarının yerlerinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahip kişilerin Lefkoşa Polis Merkezi'nin 22 802222 numaralı telefonu, en yakın polis merkezi veya 1460 numaralı Vatandaş İhbar Hattı üzerinden yetkililere bilgi vermelerini istedi.