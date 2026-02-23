Çiftlikler kapandı

Kıbrıs’ın kuzeyinden sonra güneyinde şap hastalığının hızla yayılması nedeniyle Rum Veteriner Dairesi, 21 gün süreyle tüm çiftliklerin karantinaya alındığını açıkladı. Alınan karar gereğince çiftliklerin kapatıldığı, giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Karantina süresince çiftliklere hayvan girişi ve çıkışının yanı sıra yem taşınmasının da yasaklandığını açıklayan Rum Veteriner Dairesi, görevli kişilere izin şartı getirdi.

Özellikle Livadya bölgesinde hastalığın yayıldığı haber verilirken, tüm çiftliklerin kontrollü bir şekilde ilaçlandığı kaydedildi.

Hastalık hızla yayıldı

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığıyla ilgili durumun kontrolden çıktığı bildirildi. “Philenews” haber sitesine göre; Rum Veteriner Dairesi, Livadya ve Oroklini bölgelerinde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesinin ardından Güney Kıbrıs’ın tamamını karantina altına aldı. Yetkililer, durumun artık oldukça kritik olduğunu ve yapılan son kontrollerin hastalığın hızla yayıldığını gösterdiğini belirtti. Özellikle şap hastalığına ilk rastlanan Livadya bölgesine komşu bir dizi çiftlikte yeni pozitif vakalar tespit edildi.

Veterinerlik önlemleri

Rum hükümeti, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ciddi tedbirler aldı. Bu kapsamda hayvan ve hayvan yemi sevkiyatları, önceden Veterinerlik Hizmetlerinden onay alınmadan yapılamıyor. Resmî açıklamada, şap hastalığı patojeninin yayılmasını kontrol altına alma ve sınırlama tedbirleri çerçevesinde, hayvancılık tesisleri dışında otlatma da dahil olmak üzere hayvanların ve yemlerin taşınmasının Güney Kıbrıs genelinde Veterinerlik Hizmetlerinin onayı olmadan yasaklandığı vurgulandı.

Alınan önlemler detaylandırıldığında, kuzu, keçi ve sığırların Güney Kıbrıs genelinde en az 21 gün süreyle taşınamayacağı belirtildi. Hayvan çiftlikleri kapalı kalacak, enfekte veya şüpheli çiftliklerden giriş ve çıkışlar kesinlikle yasak olacak. Ayrıca, Veterinerlik Hizmetlerinin özel izni olmadan hiçbir kesim işlemi yapılamayacak.

Haberde bazı hayvancılık işletmelerinin vakaları yetkililere zamanında bildirmediği veya gizlediği, bu nedenle virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin verildiği şüphesi bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, bu durumun hastalığın hızla yayılmasında ciddi rol oynadığını belirtti ve çiftçileri uyararak alınan kurallara kesinlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs genelinde alınan bu önlemler, şap hastalığının daha fazla yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla uygulanıyor. Yetkililer, vatandaşları ve hayvancılık sektörü çalışanlarını kurallara uymaları konusunda bilgilendiriyor.



Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026, 10:04