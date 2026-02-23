İlişkiler gelişiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Kongresinden bir grup üyeyle başkanlık sarayında bir araya geldi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs ile ABD arasında halihazırda iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı iradenin ele alındığını yazdı.

Amerikalıları karşılayan Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda üst düzeyde olduğunu söylediğini yazan gazete, Hristodulidis’in ikili iş birliğinin, savunma ve güvenlik ile siyasi diyalog gibi alanlarda daha da güçlendirilmesine ilişkin güçlü bir irade olduğunu belirttiğini iletti.

Hristodulidis’in iki ülke arasındaki stratejik diyalogdan duyduğu memnuniyeti ortaya koyduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in kısa süre önce yatırımcı çekmek amacıyla ABD’nin farklı eyaletlerine gerçekleştirdiği ve sonuçlarından memnuniyet duyduğu geziye atıfta bulunduğunu da iletti.

Hristodulidis’in ABD’ye yeniden gitmeyi planladığı ve bu yıl ABD içerisinde farklı destinasyonlara gideceğini söylediği de kaydedildi.

Ziyareti sırasında ABD Kongresi üyeleriyle bölgesel jeopolitik gelişmeleri ele alacağını söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile ABD’nin bölgeye yönelik ortak ilgileri olduğu gibi, ortak zorluklar bulunduğunu da kaydetti.

Açıklamasında Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının önemine de dikkat çeken Hristodulidis, bunun temel önceliklerinden birinin ABD’yi Avrupa Birliğiyle yaklaştırmak olduğunu belirtti.

Kendileri açısından Atlantik ötesi bağların çok önemli olduğunu ve bunların AB ile batı dünyası açısından da önemli olduğunu dile getiren Hristodulidis, yapacakları görüşmeleri dört gözle beklediğini söyledi. Hristodulidis, ABD meclisinin desteğine de teşekkür etti.

Gazeteye göre, Amerikalı yetkililer ise yaptıkları açıklamada, Hristodulidis’in ikili ilişkilerin güçlenmesindeki önemli rolüne atıfta bulunarak, bu ilişkilerin sürmesini arzu ettiklerini ortaya koydu.

Amerikalı yetkililerin, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolüne işaret ederek, ABD açısından Güney Kıbrıs'ın müttefik ve dost olarak görmesinin ülkenin ulusal güvenliği ile ekonomisi açısından önemli olduğunu belirttikleri de kaydedildi.