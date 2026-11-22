Politis yazarlarından Ekonomist, Sosyal Bilimci Yorgos Kumullis “Savunmaya Milyarlar Ama Bunun Ne Faydası Var” başlıklı makalesinde “Türkiye ile askeri çatışmayı kast ederek işgal bölgelerini (KKTC) kurtarmaktan söz edenler, dinleyenlerin son beyin hücresini de öldürüyor” dedi. Dwight D. Eisenhower’ın “devletler hayati çıkarları için savaşır, dostları için değil” sözünü hatırlatan Kumullis “bu sözün ne kadar doğru olduğunu anlasak, Kıbrıs’a karşı Türk saldırısı olması halinde Yunanistan, İsrail, ABD veya diğer dost ülkelerin düşünmeden bizim hesabımıza savaşmaya koşacağı tehlikeli yanılgısından kurtulurduk. Yunanistan’ın bile bizim safımızda savaşmaya koşmadığını unutuyoruz” ifadesini kullandı.

Kumullis Rum Savunma Bakanı’nın (Vasilis Palmas) büyük bir coşku ile 2027 bütçesinde savunma için ayrılan ödeneğin 680 milyon euroya yükseltildiğini açıkladığını, AB’nin de SAFE programı çerçevesinde 1.2 milyar euroluk ödeneği onayladığını ve bunun ilk taksiti olan 177 milyon euronun halen ciro edildiğini hatırlattı.

SAFE tarafından verilen paraların ödenek değil uygun faizli kredi olduğunun ve Rum yönetimi tarafından alınan-alınacak olan bu astronomik meblağın Rum vergi yükümlüsü tarafından ödeneceğinin altını çizen Kumullis Rum yönetimi ne kadar yüksek yatırım yaparsa yapsın Türkiye’ye ödeteceği bedelin çok az olacağına ve aradaki askeri güç dengesi uçurumunu değiştirmeyeceğine vurgu yaptı.

Kumullis Rum yönetiminin İsrail’den satın aldığı Barak MX’lere atıf yaptı ve bu silah sisteminin Rum savunmasını güçlendirebilecek olmasına karşın Türkiye ile arasındaki toplam güç dengesini değiştirmediğini belirtti ve “kulağa tuhaf gelebilir ama Barak MX’lein alınması Kıbrıs’ın güvensizliğini artırabilir. Savunma kabiliyetini güçlendiriyor olmasına rağmen tepki dengelemesini ve yeni bir silahlanma döngüsünü tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

Bir milyon eurodan değil milyonlarca eurodan söz edildiğine dikkat çeken Kumullis “sözde caydırıcılığımızı güçlendirmek bu kadar ekonomik fedakarlığa değer mi? Hayır. Kıbrıs’ın deniz kuvvetleri yok, hava kuvvetleri yok, Türkiye’yle rekabet edebilecek nüfusa ve ekonomik büyüklüğe sahip değil.” dedi.

Kumullis bir savaşın Türkiye’ye maliyetini artırmak için harcama yapılmasını körü körüne destekleyenlerin, Rum yönetiminin ödeyeceği bedeli, Gazze’deki gibi korkunç deneyimler yaşayabileceğini düşünüp düşünmediğini de sordu.

“10 tane daha Türk uçağı düşürsek ve Kıbrıs kül olsa bunun ne faydası var?” sorusunu soran Kumullis şunları ekledi:

“Türkiye ile askeri çatışmayı kast ederek işgal bölgelerini kurtarmaktan söz edenler, dinleyenlerin son beyin hücresini de öldürüyor. İşgal bölgelerinin askeri açıdan ‘kurtarılması’ fikri stratejik açıdan, yeter ki yaşasın ölümsüz Helen ruhu diye bağır sapanla fil atabilirsin’e inanmak demektir.”

