Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs'a yasa dışı yollardan geçiş yapmayı planladıkları iddia edilen ve askeri yasak bölgeyi ihlal ile ağır bir suç işlemek amacıyla gizli ittifak oluşturmak suçlarından tutuklanan 4 zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Polis soruşturmasının sürdüğünü belirterek zanlılar hakkında 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, A.C.T., M.B., D.E.N. ve T.B. hakkında 6 gün ek tutukluluk emri verirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 17 Kasım 2026 tarihinde saat 18.15 sıralarında Minareliköy’de bulunan Erülkü Çemberi'nde, Güzelyurt'ta meydana gelen "Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçuyla ilgili aranan

A.C.T.'nin tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada A.C.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.B., D.E.N. ve T.B.'nin de aynı gün ağır bir suç işlemek amacıyla gizli ittifak oluşturduklarının ve KKTC'den Güney Kıbrıs'a yasa dışı yollardan geçmeyi planladıklarının tespit edildiğini belirtti.

A.C.T.'nin tasarrufunda bulunan cep telefonunda, kendi izniyle yapılan ilk incelemede diğer üç zanlının kendisine konum ve fotoğraflar gönderdiğinin belirlendiğini kaydeden polis, söz konusu konumların zanlıların araca alınarak Güney Kıbrıs'a geçmelerini sağlayacak güzergâhla ilgili olduğunu ifade etti.

Polis, cep telefonunun emare olarak alındığını ve DATA incelemesine gönderildiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydetti ve mahkemeden 6 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

