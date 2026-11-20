Güney Kıbrıs’ın Baf kentinde uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçlamasıyla 32 ve 30 yaşlarındaki iki kişi tutuklandı. Bir kargo paketinde bir kilo 979 gram hintkeneviri ele geçirilirken, şüphelilerin ortak işlettiği iş yerinde CBD ve THC içerikli ürünler de bulundu.

Polis açıklamasına göre olay, 18 Kasım 2026 tarihinde 32 yaşındaki bir erkeğin Baf’ta bir kargo şirketine ait teslimat noktasından paket almasıyla ortaya çıktı.

Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (YKAN) ekiplerinin pakette yaptığı kontrolde, toplam 1 kilo 979 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildi. Suçüstü tutuklanan şahsın üzerinde bulunan iki cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında paketin içerisinde 30 yaşındaki bir kadının adına düzenlenmiş satın alma faturası bulundu. Yapılan araştırmada iki şüphelinin Baf’ta ortak bir iş yeri işlettiği belirlendi.

Elde edilen bulgular üzerine iki kişi hakkında tutuklama, ortak iş yerleri için ise arama emri çıkarıldı.

Polisin iş yerinde gerçekleştirdiği aramada; CBD içerdiği belirtilen 8 ürün, THC içerdiği belirtilen 2 ürün, Gümrüksüz olduğu yönünde şüphe bulunan 15 elektronik sigara cihazı ele geçirilerek emare alındı.

İki şüpheli, mahkeme emirleri doğrultusunda tutuklanarak soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın Baf Uyuşturucuyla Mücadele Birimi tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

