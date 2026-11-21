Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Varşova’da gerçekleştirdikleri görüşmede (Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in elektrik şebekelerini deniz altından birbirine bağlamayı amaçlayan enerji altyapı projesini (GSI) ele aldılar.

Haravgi gazetesi, Damianos ve Wright’ın 7’nci Transatlantik Enerji İşbirliği Ortaklığı (P-TEC) toplantısı çerçevesinde Varşova’da bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rum Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; toplantıda Kıbrıs’ın enerji izolasyonuna son verilmesi ve bölgesel enerji bağlantılarının güçlendirilmesi çerçevesinde GSI projesinin önemine vurgu yapıldığı belirtilirken ABD’nin projeye desteğinin, Doğu Akdeniz bölgesinde enerji güvenliğinin sağlanmasına verdiği önemin bir göstergesi olduğu öne sürüldü.

Haberde, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki enerji işbirliğinin güçlendirilmesi, Güney Kıbrıs’ın “MEB”indeki doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi ve Doğu Akdeniz’in, AB’nin enerji tedarikinin değişimine katkısının iki ülke arasındaki diyaloğun temel konularını oluşturduğu da ifade edildi.

