Almanya’daki “Deutsche Bank”ın 15 milyondan fazla elektronik mesajı ile bankaya ait iç belgelerin basına sızdırılması ve belgelerde Güney Kıbrıs’ın da adının geçmesiyle ilgili haberler Rum basınına konu olmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi haberinde “Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun” konuyla ilgili araştırmasının şimdilik Güney Kıbrıs topraklarında gerçekleşen herhangi bir yasadışılığa işaret etmediğini yazdı.

Gazete, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun Deutsche Bank’a ait milyonlarca belgenin basına sızmasıyla ilgili ifşaatları arsında Kıbrıs vatandaşı "Rus milyarder Oleg Deripaska’nın ticari faaliyetleriyle" alakalı ifadeler yer aldığına yer verdi.

Söz konusu şahsın “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı aldığını ve istisnai vatandaşlıklar konusunda zamanında Güney Kıbrıs’ta kurulan araştırma komitesi tarafından ele alındığını kaydeden gazete, Deripaska’nın bir Rum şirketiyle bağlantısı olduğunu yazdı.

58 yaşındaki Deripaska’ya Amerikan yaptırımlarının uygulandığını da belirten gazete, Deripaska’nın çeşitli medya kuruluşları tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresindeki bir iş adamı olarak lanse edildiğini de kaydetti.