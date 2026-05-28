Hayvancılar yolu kapadı

Güney Kıbrıs’ın Pahna köyünde şap hastalığı görüldü, veteriner ekibinin köye girişi engellendi

  Şap hastalığının sıçradığı Pahna köyünde, hayvan besicilerinin, Rum Veteriner Dairesi çalışanlarının köye girişini engellemek amacıyla yolu kapattığı bildirildi.

   Politis gazetesi, hayvancıların, Rum Veteriner Dairesi çalışanlarının hastalık kapan hayvanları itlaf etmek için köye gideceğine dair haber aldığını ve yaklaşık 200 hayvancının, Pahna-Prastio yolunda toplandıklarını yazdı.
   Gazete, Rum Veteriner Dairesi’nin ise, Pahna köyü için herhangi bir planlama yapmadığını ve polis eşlik etmeden köye gitmeyeceklerini kaydetti.
   Haberde, hayvancıların “yanlış alarma geçtiği” ifade edildi.
 

