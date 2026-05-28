Destek arıyor

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, yeniden Meclis Başkanı olmak istediği bildirildi. Alithia gazetesi, siyasi partilerin Meclis Başkanlığı için strateji belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü ve Dimitriu’nun da seçim öncesi dönemde, bu görevi yeniden talep edeceğini dile getirdiğini yazdı. Gazete, elde edilen bilgilere dayanarak, DİSİ’de yapılan toplantıda Dimitriu’nun, Meclis Başkanlığı için desteklenmesinin kararlaştırıldığını ve 4 Haziran’da adaylığının açıklanmasının beklendiğini aktardı.

DİSİ’nin, Meclis’e giren diğer partilerle Meclis Başkanlığı konusunda istişare etme niyeti bulunmadığını belirten gazete, yalnızca DİKO ile görüşüldüğünü ve tek başına DİKO’nun desteğinin bile Dimitriu’nun Meclis Başkanı olması için yeterli olacağına işaret etti. Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak, AKEL’den de Marios Pelekanos’un Meclis Başkanlığı’na aday olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Politis gazetesi ise, Dimitriu’nun DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüşerek, partisinde, kendisinin Meclis Başkanlığı’na aday olması eğiliminin bulunduğu konusunda bilgilendirme yaptığını, Papadopulos’un da Dimitriu’ya, DİKO’nun DİSİ ile aynı adayı desteklemesi konusundaki ciddi olasılıktan bahsettiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, AKEL’in DİSİ ve ELAM dışındaki tüm partilerle Meclis Başkanlığı konusunda diyalog kurmayı tercih ettiğini kaydetti.

ELAM’ın ise toplanarak, Meclis komiteleriyle ilgili paylaşımı istişare ettiğini belirten gazete, henüz Meclis Başkanlığı konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını yazdı.

Haberde, ALMA’nın da toplantı yapma kararı aldığı ifade edildi.

