İki toplumlu eğitimi sonlandıracak

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen seçimlerde yüzde 11’e yakın oy ile 8 sandalye kazanan faşist ırkçı Elam’ın lideri Hristos Hristu dün yaptığı açıklamada, yeni Temsilciler Meclisi'nde eğitim, savunma ve çevre komitelerinin başkanlıklarını istediğini söyledi.

Rum radyo yayın kuruluşuna konuşan Hristu " Elam'ın oy oranlarına ve Meclis yönetmeliklerine uygun olarak, bu tür komite başkanlığı pozisyonlarını üstlenebiliriz" dedi.

ELAM’ın özellikle eğitim ve savunma komitelerine talip olmasının, kilisenin politikasından kaynaklandığı belirtiliyor. ELAM’ın ayrıca Kıbrıslı Türklerin dahil olduğu iki toplumlu eğitim politikalarına da karşı çıktığı biliniyor.

Parlamento iç tüzüğüne göre; komite başkanlıklarına aday olabilmek için en az yedi veya daha fazla sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Seçimlerin ardından bu barajı yalnızca dört parti karşılayabiliyor:

DİSİ 17 sandalye, Akel 15 sandalye ve Elam ile Diko’nın 8’er sandalyesi bulunuyor.

Elam; Kıbrıslı Türk öğrencilerin yararlandığı iki toplumlu eğitim girişimlerine ve devlet yardımlarına karşı çıkışıyla biliniyor.

