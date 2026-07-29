Sorun hala gündemde

Fileleftheros gazetesi hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların Baf bölgesindeki hayvan besicilerinin sürülerinin aşılanmasını reddetmesiyle sekteye uğradığını yazdı.

Gazete, Veteriner Dairesi’nin bazı kısıtlamaları kaldırdığına ancak Baf bölgesindeki bu durumun ülkeyi “rehin” aldığına dikkati çekti. Diğer bölgelerdeki aşılamaların hızlı şekilde ilerlediğini yazan gazete Baf bölgesinde ise tehlike çanlarının çaldığını belirtti. Bu gelişmenin ülke genelindeki epidemiyolojik denetimi engellediğini kaydeden gazete Baf bölgesindeki aşılama oranın düşük olduğunu yazdı. Habere göre ülke genelindeki aşılama oranı büyükbaş hayvanlarda yüzde 87; küçükbaş hayvanlarda yüzde 67 ve domuzlarda ise yüzde 41’e ulaştı.

Gazete aynı haberde şap hastalığı görülen çiftlik sayısının 123’e yükseldiğini yazdı. İtlaf edilen küçükbaş hayvan sayısı yüzde 11.5’e denk gelen 52 bin 632; büyükbaş hayvan sayısı yüzde 3.5’e denk gelen 3 bin 18 şeklinde açıklandı. İtlaf edilen domuz sayısı ise yüzde 7.8’e denk gelen 24 bin 483 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Politis gazetesi, şap hastalığı konusunda dün yapılan toplantıda Bilim Komitesi'nin hazırladığı inceleme taslağının ele alındığını yazdı. Gazete, yakın zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunulacak incelemenin 20 Şubat itibarıyla ülkede görülen şap hastalığı nedeniyle yapıldığını belirtti.

Habere göre inceleme, "süt kalitesinin yükseltilmesi ve hellim üretiminin artırılması; yerel hayvan popülasyonunun genetik kimliğinin zayıflaması, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde düşük verimlilik" şeklinde üç eksende yapıldı.

