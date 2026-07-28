Savaş etkiledi

Güney Kıbrıs genelinde otellerin doluluk oranının Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama yüzde 85 civarında seyrettiği, bu oranın geçen yılki rekor seviyelere göre belirgin şekilde düşük kaldığı değerlendirildi. Açıklamada, yüksek enerji maliyetleri ve devam eden bölgesel istikrarsızlığın turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Pasyxe Genel Müdürü Christos Angelides, son haftalarda rezervasyonlarda iyileşme olmasına rağmen, sektörün geçen yılki performansının gerisinde kaldığını ve sonbahar sezonuna ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyleyerek, "Özellikle komşu ülkelerden ve iç pazardan gelen son dakika rezervasyonları sayesinde uzun hafta sonlarında talebin artması, durumun iyileşmesine yardımcı oldu" dedi.

Bununla birlikte, bölgesel çatışmalara bağlı olarak artan enerji maliyetlerinin ve sürekli yüksek seyreden uçak biletlerinin Kıbrıs için zorluklar yaratmaya devam ettiği konusunda uyaran Angelides, "İyimserliğimizi koruyoruz ve sektör olarak birlikte çalışmaya devam ediyoruz, ancak bunlar aklımızda tutmamız gereken konular" ifadelerini kullandı.

Angelides'e göre; ülke genelindeki otel doluluk oranları yaz aylarının en yoğun döneminde ortalama %85 civarında seyrediyor. Buna karşılık, geçen yılki rekor turizm sezonunda Ağustos ayı doluluk oranı %97'ye kadar ulaşmıştı; bu da bu yılki rakamların %10 ila %15 daha düşük olduğu anlamına geliyor.

