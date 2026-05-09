İnşaat için izin bekliyor

Yahudi kökenli Macar yatırımcı Uriel Curtis’in, Güney Kıbrıs’ta terk edilmiş “Trozena” köyünden toplam 94 parsel satın aldığı ve Rum Tapu ve Kadastro Dairesi'nin tahminlerine göre; bazı arazilerin metrekare başına 1-2 Euro’ya satıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Curtis’in, terk edilmiş köyde bulunan 30 harap evden 15'ini ve 150 dönüm araziyi satın aldığını, bu arazileri bağlara dönüştürdüğünü ve buraya kurmayı planladığı şaraphane için Larnaka’daki yetkili makamlara başvuruda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rum Çevre Dairesi’nin imar izni başvurusu konusunda çekinceleri olmasından dolayı başvurunun askıda olduğunu kaydederken, alınacak iznin sadece şaraphaneyi değil, aynı zamanda köy çevresindeki kamp alanına 60 konut inşa edilmesini de kapsadığını belirtti.

Curtis’in, satın aldığı 94 parselden bazılarını kamp alanı oluşturmak için kullanılacağının tahmin edildiğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, arazinin 2022 yılından itibaren parça parça satın alındığını; bunun da yatırımcının şüphe uyandırmadan sessizce hareket etmesine katkıda bulunduğunu kaydetti. Gazete mal sahiplerinin taleplerinin artmasına neden olduğunu da belirtti.

Gazete, güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiye göre; ilgili şirketin 94 parsel araziyi genel olarak parsel başına 20 bin-40 bin Euro arasında değişen fiyatlarla satın aldığını ve bazı parsellerin yüzölçümünün 4 bin-5 bin metrekareye ulaştığını, bazılarının da 25 bin metrekare civarında olduğunu yazdı. Haberde, bölgedeki gayrimenkullerden bazılarının da Rumlar tarafından satın alındığı ifade edildi.

Gazete, Trozena köyündeki bazı arazilerin Kıbrıslı Türklere ait olduğunu ve bu kişilerden çoğunun, Trozena ile neredeyse bitişik olan “Yerovasa” köyünde ikamet ettiklerini kaydetti.

Habere göre Curtis, “Alpha Enimerosi” programında yaptığı açıklamada, köyü beş yıl önce ziyaret ettiğini ve ona aşık olduğunu belirterek, köyün neden terk edilmiş durumda olduğunu anlamaya ve mülkiyet durumunu tespit etmeye çalıştığını söyledi.

Curtis ayrıca, vizyonunun başından beri çok basit olduğunu, dinlenme ve sakinleşmeye ihtiyacı olan herkes için bir alan yaratmayı hedeflediğini ifade etti.