Tam bir Avrupalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Moldova’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın Moldova’nın Avrupa Birliği’ne katılım sürecine desteğini bir kez daha vurguladı.

Başkent Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya gelen Hristodulidis, görüşme öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarda Sandu’yu “gerçek bir Avrupalı” olarak nitelendirdi ve Moldova halkının gösterdiği dayanıklılığı övdü.

Ortak basın toplantısında konuşan Hristodulidis, Avrupa Birliği genişlemesinin Kıbrıs için temel bir öncelik olduğunu belirterek, bunun yalnızca siyasi değil aynı zamanda jeopolitik bir gereklilik olduğunu ifade etti. Hristodulidis, daha güçlü ve daha güvenli bir Avrupa Birliği’nin, genişlemiş bir birlikten geçtiğini söyledi.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin ülkeyi dönüştürdüğünü, modernleştirdiğini ve vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını dile getiren Hristodulidis, Moldova’nın da adaylık sürecinden bu yana önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin Moldova’ya yönelik destek programlarına da değinen Hristodulidis, sağlanan finansal kaynakların ülkenin altyapısını güçlendirmeyi, ekonomiyi canlandırmayı ve istihdamı artırmayı hedeflediğini söyledi.

İstikrar, refah ve güvenlik

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise Avrupa Birliği hedeflerine verdikleri destek için Kıbrıs’a teşekkür ederek, genişlemenin mevcut jeopolitik koşullar karşısında stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.

Sandu, Avrupa Birliği üyeliğinin Moldova için istikrar, refah ve güvenlik anlamına geldiğini belirtti ve ülkesinin bu hedefi en önemli ulusal proje olarak gördüğünü ifade etti.