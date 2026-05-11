Ciddi uyarı

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Alithia gazetesi “İç Hedefli Militarizasyon” başlığıyla manşete çektiği analiz-haberinde, Rum liderinin sahte beklentiler yaratarak Rum vatandaşı çözüm politikasından uzaklaştırmakta olduğuna dikkat çekti. Gazete “Askerlik oyunu Kıbrıs’ın oynayabileceği bir oyun değildir” diyerek Rum Yönetimi başkanı Hristodulidis’i uyardı.

Gazete; Kıbrıs gibi küçük bir ülkede politikanın militarize edilmesinin, “ekonomi, toplumsal eşitsizlik, enerji, Kıbrıs sorunu müzakereleri gibi ulusal sorunların savunma/saldırı mantığına bağlanması, yani ‘caydırıcılık kabiliyeti’ olarak adlandırılsa bile sürekli savaş hazırlığı lehine siyasi çözümlerin bir kenara itilmesi anlamına geleceğine” işaret etti.

Haberde; Güney Kıbrıs’ın askeri açıdan Türkiye’yi dengeleyemeyeceği (büyüklük, teçhizat, nüfus ve NATO desteği) ve Türkiye-Batı ilişkileri nedeniyle Türkiye’ye karşı dış askeri destek alamayacağının kesin olduğuna dikkat çekildi. Siyasetin militarize edilmesinin ise Rum halkında, siyasi temelli meselelerin askeri açıdan çözülebileceği yanılgısı, kısıtlı kaynaklarının Türkiye’ye karşı silahlanma yarışına aktarılması, iç baskıyı ve milliyetçiliği güçlendirip demokrasinin işleyişinin zorlaşması sonuçlarını getirdiği vurgulandı.

Kıbrıs sorununun militarize edilmesinin çıkardan çok, Türkiye’ye karşı hiçbir denge sağlamadan bölünmüşlüğü sağlamlaştırıp istikrarsızlığı artırabileceğine işaret edilen haberde, gerçek sorunun, sözde Türk işgalinin Güney Kıbrıs’a yayılması değil, KKTC’deki “işgalin” kalıcılaşması olduğu savunuldu.

Haberde Güney Kıbrıs’ta, “destek için başvurdukları ülkelerle sıkı müttefik ve NATO’nun en güçlüsü olan Türkiye’ye karşı askeri takviye efsanesi işlenmekte olduğu” hatırlatıldı.

Gazete, Hristodulidis’in, Kıbrıslı Rumlara “askeri unsurlar Türkiye’ye karşı güvenliğini sağlamaya çalıştı mesajı vermek istediğini” kaydetti.

Bütün bunlarla sözde “Türk tehdidinin” savuşturulamayacağını ve “Türk işgalinden” kurtulamayacağını belirten gazete, “Ancak Kıbrıs halkında, tek gerçek olan Kıbrıs sorununun çözümü ve siyasi imkanlarla Türk askerinden kurtulma hedefinden uzaklaştırır. Askerlik oyunu Kıbrıs’ın oynayabileceği bir oyun değildir ve haritada Türkiye ile Kıbrıs’ın konumuna bakan herkes bunu saptar. Türkiye’ye karşı askeri ittifaklar da güvence sağlamaz” ifadelerine yer verdi.

