Parayı veren alıyor

Limasol’a bağlı Trozena köyünün İsrailli bir şirket tarafından satın alınmasının ardından başlayan tartışmalar alevlenerek devam ediyor. Son yıllarda Limasol, Larnaka ve Baf’ta çok sayıda mülkün yabancıların eline geçtiğini vurgulayan Rum kaynaklarına göre; Trozena’daki arazi ‘yabancılara satılan toprak pastasının üzerindeki bir kiraz” olarak kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl içinde Güney Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde 18 bin 114 konut satıldığı, bunların 7 bin 255 tanesinin yabancılar tarafından satın alındığı belirtiliyor. Yabancılara en yoğun mülk satışı ise Baf’ta gerçekleşiyor. İstatistiklere göre, geçtiğimiz yıl içinde Baf’ta gerçekleşen mülk satış sözleşmelerinin yüzde 66’sı yabancılara ait. Larnaka’da ise mülklerin yüzde 45,1’i yabancılara satıldı.

Haravgi gazetesi; “Kıbrıs Toprağı Hükümetin Lütfuyla Haraç Mezat Satılıyor” başlıklı haberinde, çok büyük alanların, özellikle de Limasol’un dağ köylerinin yabancı milyonerlerin eline geçmekte olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Rum yönetiminin sağladığı ayrıcalıklar, kolaylıklar ve ekspres süreçler ile Ruslar, Yahudiler ve diğerlerinin çok büyük orman, tarım vb. alanları satın almakta olduğuna işaret etti. NATURA 2000 bölgesinde olan ve İsrailli bir şirket tarafından satın alınan Trozena köyündeki geniş ölçekli arazinin, yabancı büyük yatırımcılara ve milyonerlere ülke toprağının haraç mezat satışının “pastasının üzerindeki kiraz olduğunu” yazdı.

Bütün bunların, yerel halk; ilgili bölgelerin canlandırılması için Rum yönetiminden teşvik ve destek beklerken yaşanmakta olduğuna işaret eden gazete “Daha da kötüsü emlakçıların, mal sahibi Rumları bankaların el koymasından kurtulan miras ve diğer mülkleri yabancı alıcılara satmaya ikna etme çabalarının kesintisiz sürmesidir.” ifadesine yer verdi.

Öte yandan haftalık Simerini haberi “Yabancı Parası Kol Geziyor… Gayrimenkul ve Arazi Haritası Nasıl Değişiyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 10 gayrimenkul satışından 4’ünün yabancılara gittiğine, Baf’taki gayrimenkul satışlarının çoğunun yabancılara yapıldığına ve Larnaka’da ise bu oranın yüzde 50’ye dayandığına dikkat çekti.