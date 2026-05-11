Parayı veren alıyor

Limasol’a bağlı Trozena köyünün İsrailli bir şirket tarafından satın alınmasının ardından başlayan tartışmalar alevlenerek devam ediyor. Son yıllarda Limasol, Larnaka ve Baf’ta çok sayıda mülkün yabancıların eline geçtiğini vurgulayan Rum kaynaklarına göre; Trozena’daki arazi ‘yabancılara satılan toprak pastasının üzerindeki bir kiraz” olarak kabul ediliyor.
Geçtiğimiz yıl içinde Güney Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde 18 bin 114 konut satıldığı, bunların 7 bin 255 tanesinin yabancılar tarafından satın alındığı belirtiliyor. Yabancılara en yoğun mülk satışı ise Baf’ta gerçekleşiyor. İstatistiklere göre, geçtiğimiz yıl içinde Baf’ta gerçekleşen mülk satış sözleşmelerinin yüzde 66’sı yabancılara ait. Larnaka’da ise mülklerin yüzde 45,1’i yabancılara satıldı.
Haravgi gazetesi; “Kıbrıs Toprağı Hükümetin Lütfuyla Haraç Mezat Satılıyor” başlıklı haberinde, çok büyük alanların, özellikle de Limasol’un dağ köylerinin yabancı milyonerlerin eline geçmekte olduğuna dikkat çekti.
Gazete, Rum yönetiminin sağladığı ayrıcalıklar, kolaylıklar ve ekspres süreçler ile Ruslar, Yahudiler ve diğerlerinin çok büyük orman, tarım vb. alanları satın almakta olduğuna işaret etti. NATURA 2000 bölgesinde olan ve İsrailli bir şirket tarafından satın alınan Trozena köyündeki geniş ölçekli arazinin, yabancı büyük yatırımcılara ve milyonerlere ülke toprağının haraç mezat satışının “pastasının üzerindeki kiraz olduğunu” yazdı.
Bütün bunların, yerel halk; ilgili bölgelerin canlandırılması için Rum yönetiminden teşvik ve destek beklerken yaşanmakta olduğuna işaret eden gazete “Daha da kötüsü emlakçıların, mal sahibi Rumları bankaların el koymasından kurtulan miras ve diğer mülkleri yabancı alıcılara satmaya ikna etme çabalarının kesintisiz sürmesidir.” ifadesine yer verdi.
Öte yandan haftalık Simerini haberi “Yabancı Parası Kol Geziyor… Gayrimenkul ve Arazi Haritası Nasıl Değişiyor” başlığıyla manşete çekti.
Gazete Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 10 gayrimenkul satışından 4’ünün yabancılara gittiğine, Baf’taki gayrimenkul satışlarının çoğunun yabancılara yapıldığına ve Larnaka’da ise bu oranın yüzde 50’ye dayandığına dikkat çekti.
Parayı veren alıyor
İsrailli şirketin Trozena köyünü satın almasının ardından yabancılara mülk satışı alevlendi
Öz - 1 saat Önce
Güney Kıbrıs AB toprağı değil mi? Derogasyqon yoksa AB vatandaşları AB topraklarında mal mülk sahibi olamazlar mı? Macaristan vatandaşlığı olan bir Yahudi, Rum tarafında terkedilmiş, inin, cinin top oynadığı bir.bölgeyi belirlemiş eski ,ev demeye bin şahit isteyen metruk, kerpiç yığınlarını ve kimsenin para vermeyeceği belli bir arazi parçasını almış, şarap fabrikası ve turizm yapmak istiyor? Yine yıkıcı faşist kafalar ortaya çıktı. Kuzeyde de benzer şekilde, birkaç vatandaşlığı (Portekiz,TC,KKTC,İsrail) olan bir Yahudi , “Yürü da korkma “ dolduruşu ile çevre dokusu ve altyapı düzenlenmesine gerek duyulmadan verilen inşaat izinleri ile Rum ganimet arazileri üzerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıp pazarladı. Kuzeydeki faşist kafalar yine şimdi güneyde olduğu gibi devreye girdi. Adamı KKTC vatandaşı yaptıkları halde ve topraklar Rum malı olduğu halde,KKTC topraklarını İsrail satın alıyor yaygarası çıkardılar. Sonunda adam tutuklandı. İşler de durdu. Binlerce konut boş kaldı. Oysa çevre ve altyapı düşünülerek, bölgesel dağılım %10 geçmeyecek şekilde,yalnız kıyı bölgelerinde değil, tüm bölgelerde AB vatandaşlarına ve merkez bankasında en az 5 yıl 1 milyon Euro teminat tutacak yabancılara TMK nu
da devreye sokularak mal mülk satışı yapılabilir ve hatta yapılmalıdır
KaKaTC li aynaya baksın.