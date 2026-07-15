Taraflarla yakın temas kuracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni atanan AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'nun, müzakerelerin yeniden başlamasına katkı sağlamak ve taraflar arasında güven oluşturmak amacıyla Kıbrıs'taki her iki toplum da dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlarla temas kuracağını açıkladı. AB Komisyonu sözcülerinden Louise Bogey, Anadolu Ajansı'nın, "Türk tarafının görüşü alınmadan yapılan bu atama ve 2004 Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türklerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kıbrıs Türkleri AB'yi nasıl tarafsız ve güvenilir bir kolaylaştırıcı olarak görebilir?" sorusunu yanıtladı. Bogey, AB'nin ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda ve Birliğin ilke, değer ve mevzuatı temelinde Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini güçlü şekilde desteklediğini söyledi. Yeni AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'nun, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yakın iş birliği içinde çalışacağını belirten Bogey, Fitto'nun çözüm sürecine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Bogey, Fitto'nun müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zeminin hazırlanmasına destek vermek ve tüm ilgili taraflar ile muhataplar arasında güven tesis edilmesine katkı sunmak amacıyla kapsamlı temaslarda bulunacağını kaydetti. Açıklamada, bu temasların özellikle Kıbrıs'taki her iki toplumu da kapsayacağı vurgulanırken, atamanın ilgili muhataplarla yürütülen kapsamlı istişarelerin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise Fitto'nun yönetişim, bölgesel iş birliği ve kurumsal diyalog alanlarında önemli deneyime sahip üst düzey bir siyasetçi olduğunu belirterek, "Kendisi belirli bir nedenle görevlendirildi. Süreci ileriye taşıyacak gerekli beceri ve deneyime sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.