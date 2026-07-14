Paris’e gittiler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) mensup 20 kişinin, Fransa’nın kuruluşunun kutlandığı Bastille Günü'ne katılacağı belirtildi. Fransa’ya giden Rum lider, Fransız askeri üssünü ziyaret etti.

Haravgi gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu birliklerinden seçilen 20 kişilik görev takımının, Paris’te, Bastille Günü nedeniyle bugün düzenlenecek askeri geçit törenine katılacağını, töreni, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’dan resmi davet alan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in de izleyeceğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs adına törene katılacak RMMO üyelerinden 18’i subay, 2’si ise astsubay.

RMMO'nun bu törene 2008 yılında, 2019 yılında ise Polonya Ulusal Günü'ne katıldığını anımsatan gazete, RMMO Komutanı Eammanuil Theodoru^nun da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'le birlikte Fransa’ya gittiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, aynı kapsamdaki haberinde Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini de ele aldı. Gazete ilgili haberinde, Fransa’nın, 90’lı yıllarda, Rum Yönetimi'nin caydırıcı bir askeri güç kurma çabalarına olumlu yanıt veren ilk ülkelerden olduğuna dikkat çekti.

Bu iş birliğinin, bugüne kadar korunduğunu belirten gazete, Rum Yönetimi'nin, SAFE programı aracılığıyla savunma kabiliyetini geliştirmeye çalıştığını, bu çaba içinde Fransa’nın da temel ülkelerden biri olduğunu yazdı.

